◈해양수산부◎전보<국장급>▷항만국장 김창균▷해양정책실 해양정책관 이철조
◈한국농어촌공사▷비상임이사 최재한
◈전남교육청◎교장 승진▷여수서초 정원중▷경호초 홍영덕▷여수남산초 박진화▷거문초 임영희▷태인초 류현숙▷간문초 김봉주▷포두초 신홍식▷현산남초 김정란▷신지동초 박도순▷고금초 양미순▷노화초 유광이▷노화북초 이순희▷넙도초 강진순▷석교초 최봉아▷지산초 김영전▷증도초 신영심▷비금동초 하병수▷흑산초 이용범▷가거도초 이도명
◈경남교육청◇중등◎교장급<직속기관장>▷과학교육원 강영호▷학생교육원 곽봉종▷경남수학문화관 양창수<교육장>▷거창교육지원청 강신영▷산청교육지원청 김태규▷창원교육지원청 이상락▷함양교육지원청 최경호◎전직(장학관·교육연구사→교장)▷삼계중 공효순▷거창중 김인수▷합포여자중 이은지▷통영중 정병일▷함양제일고 정병주▷마산가포고 황성효▷진해냉천중 전현수◎전직(교감→교육연구관)▷교육연구정보원 장중용◇유·초등◎신임<장학(교육연구)관>▷사천교육지원청 김영옥▷거제교육지원청 강기룡▷함안교육지원청 강호경▷창녕교육지원청 김성근▷고성교육지원청 김정애<본청 과장>▷학교정책국 초등교육과 김승오◎전직(장학관→교장)▷창원 남양초 이종윤▷사천 문선초 김법곤▷산청 산청초 장태분◎전직(교장→장학관)▷진주교육지원청 안형준▷김해교육지원청 김종식▷양산교육지원청 손승원
◈딜라이트뉴스▷대표이사·편집인 정호원▷대기자 장덕수
◈한국농어촌공사▷비상임이사 최재한
◈전남교육청◎교장 승진▷여수서초 정원중▷경호초 홍영덕▷여수남산초 박진화▷거문초 임영희▷태인초 류현숙▷간문초 김봉주▷포두초 신홍식▷현산남초 김정란▷신지동초 박도순▷고금초 양미순▷노화초 유광이▷노화북초 이순희▷넙도초 강진순▷석교초 최봉아▷지산초 김영전▷증도초 신영심▷비금동초 하병수▷흑산초 이용범▷가거도초 이도명
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