◈GE헬스케어코리아▷대표이사 사장 김은미
◈ABL생명▷금융소비자보호총괄책임자(CCO) 김천식▷IT실장 전형국
◈국방부▷전력자원관리실장 유동준
◈기획재정부<과장급>▷개발사업과장 김봉준
◈교육부▷사립대학정책과장 박준성▷학술진흥과장 하유경▷학교안전총괄과장 정윤경▷교육부 문상연▷금오공과대 사무국장 함석동▷한경대 사무국장 이용학▷한국교통대 사무국장 이석현▷방송통신대 사무국장 정시영▷한국해양대 사무국장 김석▷한밭대 사무국장 김보엽▷경상국립대 가좌캠퍼스 행정본부장 최수진▷국립국제교육원 나향욱▷코로나19대응 학교상황총괄과장 최보영▷반부패청렴담당관 김동안▷혁신행정담당관 송선진▷국제교육협력담당관 구영실▷재외동포교육담당관 원용연▷대학학사제도과장 김태경▷전문대학정책과장 최화식▷전문대학지원과장 이상우▷학교생활문화과장 유상범▷진로교육정책과장 최윤정▷교육통계과장 안웅환▷교육공무근로지원팀장 엄진섭 ▷사분위지원팀장 권삼수▷체육예술교육지원팀장 신광수▷장애학생진로평생교육팀장 정상은▷교육부(국외훈련 파견) 차영아▷교육부(국내외 연계 교육훈련 파견) 윤혜준▷국립국제교육원 김성근▷중앙교육연수원 김현진▷공주대 송은주▷부경대 박상준▷충북대 방성수▷한국교원대 엄중흠▷교육부(영국한국교육원 파견) 안희성▷교육부(필리핀한국국제학교 파견) 최경식
◈ABL생명▷금융소비자보호총괄책임자(CCO) 김천식▷IT실장 전형국
◈국방부▷전력자원관리실장 유동준
◈기획재정부<과장급>▷개발사업과장 김봉준
◈교육부▷사립대학정책과장 박준성▷학술진흥과장 하유경▷학교안전총괄과장 정윤경▷교육부 문상연▷금오공과대 사무국장 함석동▷한경대 사무국장 이용학▷한국교통대 사무국장 이석현▷방송통신대 사무국장 정시영▷한국해양대 사무국장 김석▷한밭대 사무국장 김보엽▷경상국립대 가좌캠퍼스 행정본부장 최수진▷국립국제교육원 나향욱▷코로나19대응 학교상황총괄과장 최보영▷반부패청렴담당관 김동안▷혁신행정담당관 송선진▷국제교육협력담당관 구영실▷재외동포교육담당관 원용연▷대학학사제도과장 김태경▷전문대학정책과장 최화식▷전문대학지원과장 이상우▷학교생활문화과장 유상범▷진로교육정책과장 최윤정▷교육통계과장 안웅환▷교육공무근로지원팀장 엄진섭 ▷사분위지원팀장 권삼수▷체육예술교육지원팀장 신광수▷장애학생진로평생교육팀장 정상은▷교육부(국외훈련 파견) 차영아▷교육부(국내외 연계 교육훈련 파견) 윤혜준▷국립국제교육원 김성근▷중앙교육연수원 김현진▷공주대 송은주▷부경대 박상준▷충북대 방성수▷한국교원대 엄중흠▷교육부(영국한국교육원 파견) 안희성▷교육부(필리핀한국국제학교 파견) 최경식
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