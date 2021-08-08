◈국토교통부◎전보<국장급>▷도로국장 이윤상◎전보<과장급>▷도시재생역량과장 김영혜
◈외교부<국장·심의관급>▷조정기획관 김재휘▷해외안전관리기획관 이우성▷동북아시아국 심의관 최용준▷국제법률국 심의관 홍지표
◈금융위원회◎전보<국장급>▷금융산업국장 이형주▷금융혁신기획단장 안창국▷금융안정지원단장 김홍식◎비상임위원▷김용진 서강대 경영학부 교수
◈경제·인문사회연구회▷국책연구전략센터 대외협력본부 한윤수▷경영지원실 경영지원부 김윤미▷평가연수실 교육연수부 조원옥▷행정혁신실 총무재무부 이길영▷기획조정실 비전실행부 최슬기▷국책연구전략센터 연구기획본부 협동연구부 김주희
◈국민대▷글로벌인문·지역대학장 김영진▷자동차융합대학장 이성욱▷비즈니스IT전문대학원장 안현철▷자동차산업대학원장 조용석
◈외교부<국장·심의관급>▷조정기획관 김재휘▷해외안전관리기획관 이우성▷동북아시아국 심의관 최용준▷국제법률국 심의관 홍지표
◈금융위원회◎전보<국장급>▷금융산업국장 이형주▷금융혁신기획단장 안창국▷금융안정지원단장 김홍식◎비상임위원▷김용진 서강대 경영학부 교수
◈경제·인문사회연구회▷국책연구전략센터 대외협력본부 한윤수▷경영지원실 경영지원부 김윤미▷평가연수실 교육연수부 조원옥▷행정혁신실 총무재무부 이길영▷기획조정실 비전실행부 최슬기▷국책연구전략센터 연구기획본부 협동연구부 김주희
◈국민대▷글로벌인문·지역대학장 김영진▷자동차융합대학장 이성욱▷비즈니스IT전문대학원장 안현철▷자동차산업대학원장 조용석
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