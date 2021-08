계좌 비밀번호 알게 된 후 12억 빼돌려

자신이 돌보던 치매노인의 통장에서 12억원이 넘는 돈을 빼돌린 중국 국적 간병인이 구속됐다.4일 경기 수원남부경찰서는 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(횡령) 혐의로 60대 여성 A 씨와 공범 B(40대)씨를 구속해 검찰에 송치했다.A 씨는 요양원에서 생활하는 치매노인 C 씨의 계좌에서 2014년부터 최근까지 수차례에 걸쳐 12억여원을 빼돌린 혐의를 받고 있다.2007년부터 C 씨를 돌봐온 A 씨는 C 씨의 은행업무를 도와주는 과정에서 계좌 비밀번호를 알게된 후 범행한 것으로 조사됐다.이들의 범행은 C 씨의 친척이 의심해 경찰에 신고하면서 덜미가 잡혔다.김정호 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com