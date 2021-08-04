◈형지엘리트▷최고 디자인 책임자 이성화
◈웅진씽크빅▷경영기획실장 김홍석
◈한국지멘스▷수석 부사장 및 최고재무책임자 프랭크 짐머만
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷평가총괄과장 이성도▷여성가족정책과장 이한형▷총무과장 신양수▷법무감사담당관 김진곤▷제주특별자치도지원단 총괄기획과장 손선미▷조세심판원 행정실장 박태의
◈금융투자협회◎보임▷자율규제운영부장 이윤희▷부동산신탁지원부장 겸 리츠업무팀장 조항신▷약관광고심사팀장 김효실
◈서울대▷농업생명과학대학장 장판식▷농업생명과학대 학생부학장 박일권▷농업생명과학대 연구부학장 양태진▷생활과학대학장 하지수▷생활과학대학 교무부학장 나종연▷생활과학대학 학생부학장 그레이스정▷약학대학장 오유경▷약학대학 교무부학장 창동신▷약학대학 학생부학장 한병우▷국제농업기술대학원장 김주곤▷국제농업기술대학원 교무부원장 서교▷국제농업기술대학원 학생부원장 김종근
◈건국대▷언론홍보대학원장 겸 KU미디어센터장 이석준▷산학협력단 부단장 고문주 윤동열▷공과대학 사회환경공학부장 이석원
◈덕성여대▷기획처장 조연성(글로벌융합대학 국제통상학전공 부교수)
◈웅진씽크빅▷경영기획실장 김홍석
◈한국지멘스▷수석 부사장 및 최고재무책임자 프랭크 짐머만
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷평가총괄과장 이성도▷여성가족정책과장 이한형▷총무과장 신양수▷법무감사담당관 김진곤▷제주특별자치도지원단 총괄기획과장 손선미▷조세심판원 행정실장 박태의
◈금융투자협회◎보임▷자율규제운영부장 이윤희▷부동산신탁지원부장 겸 리츠업무팀장 조항신▷약관광고심사팀장 김효실
◈서울대▷농업생명과학대학장 장판식▷농업생명과학대 학생부학장 박일권▷농업생명과학대 연구부학장 양태진▷생활과학대학장 하지수▷생활과학대학 교무부학장 나종연▷생활과학대학 학생부학장 그레이스정▷약학대학장 오유경▷약학대학 교무부학장 창동신▷약학대학 학생부학장 한병우▷국제농업기술대학원장 김주곤▷국제농업기술대학원 교무부원장 서교▷국제농업기술대학원 학생부원장 김종근
◈건국대▷언론홍보대학원장 겸 KU미디어센터장 이석준▷산학협력단 부단장 고문주 윤동열▷공과대학 사회환경공학부장 이석원
◈덕성여대▷기획처장 조연성(글로벌융합대학 국제통상학전공 부교수)
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