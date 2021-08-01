◈금성백조◇금성백조주택▷건설사업본부 토목사업팀 이사 조선일◇금성백조건설▷기술부 설계팀 이사 이성환▷사업부 마케팅팀 부장 윤병준▷관리부 부장 최승현
◈교육부▷전남대 사무국장 김정연▷제주대 사무국장 오성배▷교육부(국외훈련 파견) 박현정▷감사관실 김영래▷교육부(국외훈련 파견) 김서영▷순천대 이민영▷전북대 권진철▷교육복지정책국 전은미▷교육부(휴직) 임효택
◈보건복지부▷사회복지정책실 사회서비스정책관실 사회서비스자원과장 김우기▷보건의료정책실 공공보건정책관실 공공의료과장 노정훈▷건강정책국 건강정책과장 고형우▷기획조정실 정보화담당관 신제수
◈통일부◎승진<서기관>▷기획조정실 기획재정담당관실 이혜련▷감사담당관실 김현주
◈문화재청◎전보(과장급)▷보존정책과장 이종훈▷문화유산교육팀장 김동대▷국립문화재연구소 고고연구실장 황인호▷국립문화재연구소 보존과학연구실장 이성희▷국립문화재연구소 자연문화재연구실장 김원중▷국립경주문화재연구소장 김성배▷국립부여문화재연구소장 임승경▷궁능유적본부 복원정비과장 이정연◎임용(과장급)▷수리기과장 조은경▷창덕궁관리소장 문영철
◈방위사업청◎임용(과장급)▷공중지휘통제체계사업팀장 황인혁
◈주택도시보증공사◎전보<부서장>▷ICT추진실장 강원석▷보증이행처장 박재영▷기금지원처장 임공수▷서울북부지사장 지형진▷서울남부지사장 문석▷인천지사장 신종화▷경기북부지사장 전정희▷경기남부지사장 이규탁▷전북지사장 이상을▷서울동부관리센터장 김진열▷서울서부관리센터장 공대운▷영남관리센터장 김범곤▷중부관리센터장 김충현▷남부주택도시금융2센터장 양인석▷리츠자산관리센터장 박종윤
◈한국원자력연구원▷방사성폐기물핵종분석실장 유정보▷미디어소통팀장 이현정▷지역협력팀장 김철
◈교육부▷전남대 사무국장 김정연▷제주대 사무국장 오성배▷교육부(국외훈련 파견) 박현정▷감사관실 김영래▷교육부(국외훈련 파견) 김서영▷순천대 이민영▷전북대 권진철▷교육복지정책국 전은미▷교육부(휴직) 임효택
◈보건복지부▷사회복지정책실 사회서비스정책관실 사회서비스자원과장 김우기▷보건의료정책실 공공보건정책관실 공공의료과장 노정훈▷건강정책국 건강정책과장 고형우▷기획조정실 정보화담당관 신제수
◈통일부◎승진<서기관>▷기획조정실 기획재정담당관실 이혜련▷감사담당관실 김현주
◈문화재청◎전보(과장급)▷보존정책과장 이종훈▷문화유산교육팀장 김동대▷국립문화재연구소 고고연구실장 황인호▷국립문화재연구소 보존과학연구실장 이성희▷국립문화재연구소 자연문화재연구실장 김원중▷국립경주문화재연구소장 김성배▷국립부여문화재연구소장 임승경▷궁능유적본부 복원정비과장 이정연◎임용(과장급)▷수리기과장 조은경▷창덕궁관리소장 문영철
◈방위사업청◎임용(과장급)▷공중지휘통제체계사업팀장 황인혁
◈주택도시보증공사◎전보<부서장>▷ICT추진실장 강원석▷보증이행처장 박재영▷기금지원처장 임공수▷서울북부지사장 지형진▷서울남부지사장 문석▷인천지사장 신종화▷경기북부지사장 전정희▷경기남부지사장 이규탁▷전북지사장 이상을▷서울동부관리센터장 김진열▷서울서부관리센터장 공대운▷영남관리센터장 김범곤▷중부관리센터장 김충현▷남부주택도시금융2센터장 양인석▷리츠자산관리센터장 박종윤
◈한국원자력연구원▷방사성폐기물핵종분석실장 유정보▷미디어소통팀장 이현정▷지역협력팀장 김철
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