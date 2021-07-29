◈KB증권▷커뮤니케이션본부장(상무) 노종갑
◈미쉐린코리아▷대표 제롬 뱅송
◈KOTRA◎해외 파견 및 전보▷중동지역본부장 겸 두바이무역관장 양기모▷북미지역본부장 겸 뉴욕무역관장 박성호▷서남아지역본부장 겸 뉴델리무역관장 빈준화▷다레살람무역관장 박해열▷스톡홀름무역관장 이기석▷실리콘밸리무역관 해외IT지원센터 운영팀장 김형일▷광저우무역관장 김주철▷타이베이무역관장 김준규▷싱가포르무역관장 장상해▷난징무역관장 김정태▷댈러스무역관장 김종현▷샤먼무역관장 이관규▷울란바토르무역관장 홍성우▷다낭무역관장 김운태▷파나마무역관장 최원석▷도쿄무역관 해외IT지원센터 운영팀장 홍석균▷소피아무역관장 황유선▷뉴델리무역관 부관장 이인규▷키예프무역관장 주한일▷브라티슬라바무역관장 조세정▷암만무역관장 이영희▷텔아비브무역관장 황현규▷테헤란무역관장 서기열▷하얼빈무역관장 허성무▷암다바드무역관장 이승기▷도하무역관장 김한승▷뉴델리무역관 인도비즈니스협력센터 운영팀장 최명례▷산토도밍고무역관장 유재욱▷바쿠무역관장 조계권▷애틀랜타무역관 개설요원 신정수◎국내 보임▷KOTRA아카데미 프로젝트사업담당 연구위원 이관석▷투자기획실장 이지형▷인재경영실장 이희상▷정보화혁신실장 김상순▷소재부품장비실장 장병송▷경제협력실장 황재원▷KOTRA부산지원단장 신승훈▷지역조사실장 이금하▷KOTRA아카데미 글로벌마케팅담당 연구위원 정원준▷외투기업고충처리실장 이홍균▷서비스산업실장 김용성▷해외투자·유턴지원실장 이장희▷KOTRA충북지원단장 김병권▷KOTRA아카데미 전략시장진출담당 연구위원 장수영▷투자기획실 외투기업채용지원팀장 이수정▷KOTRA강원지원단장 홍상영▷해외시장정보센터장 박철▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷KOTRA경남지원단장 채승완▷소재부품장비실 소재부품장비팀장 윤태웅▷투자기획실 투자전략팀장 정영수▷서비스산업실 지식서비스팀장 박은아▷비서실장 이영기▷안전·운영지원실 총무팀장 홍정아▷안전·운영지원실 총무팀 60년사PM 이주희▷경제협력실신남방·신북방 경제협력팀 남북경협PM 이승수▷중견기업실 강소중견기업팀장 김도형▷지역조사실 구미팀장 고일훈▷감사실 검사역 임태형▷무역투자연구센터장 이성녕▷정보화혁신실 정보보안운영팀장 최숙영▷전시컨벤션실 전략전시팀장 강명재▷중소기업실 수출바우처팀장 김윤희▷서비스산업실 바이오의료팀장 노정민▷디지털그린실 ICT융복합팀장 정석수▷KOTRA대전세종충남지원단 천안분소장 이지훈▷안전·운영지원실 안전관리팀장 유성준▷지역조사실 아대양주팀장 최현수▷투자유치실 서비스산업유치팀장 엄익현▷미래전략실 전략기획팀장 최정락▷지역조사실 아대양주팀 중국PM 이정민▷지역조사실 중동아프리카CIS팀장 김동준▷소재부품장비실 소재부품장비팀 R&D협력PM 이병욱▷디지털그린실 그린산업팀 공공조달PM 이연주▷디지털그린실 ICT융복합팀 ICT대외협력PM 조경진▷기획조정실 경영관리팀 디지털전환PM 우상민▷전시컨벤션실 전략전시팀 온라인전시회PM 강성수▷디지털그린실 그린산업팀 건설프로젝트PM 공익표▷정보화혁신실 빅데이터팀 바이어정보PM 남환우▷사회적가치실 상생협력PM 김우정▷미래전략실 신사업개발팀장 김남욱▷기획조정실 기획혁신팀 신사업개발PM 이종민
◈특허청◎전보<과장급>▷스마트제조심사팀장 박성우▷차세대에너지심사과장 좌승관▷특허심판원 심판장 김용정
◈조달청◎전보<과장급>▷서울지방조달청 정보기술용역과장 최병수
◈매일방송(MBN)◇매일방송(MBN)▷보도국 디지털뉴스부장직대 정광재▷워싱턴특파원 최중락▷베이징특파원 윤석정▷콘텐츠BIZ국 디지털콘텐츠부장직대 이무형▷〃 영상자료부장직대 오상길▷기획실 정책기획부장직대 강영구◇MBN미디어텍▷영상취재팀장 이종호
◈미쉐린코리아▷대표 제롬 뱅송
◈KOTRA◎해외 파견 및 전보▷중동지역본부장 겸 두바이무역관장 양기모▷북미지역본부장 겸 뉴욕무역관장 박성호▷서남아지역본부장 겸 뉴델리무역관장 빈준화▷다레살람무역관장 박해열▷스톡홀름무역관장 이기석▷실리콘밸리무역관 해외IT지원센터 운영팀장 김형일▷광저우무역관장 김주철▷타이베이무역관장 김준규▷싱가포르무역관장 장상해▷난징무역관장 김정태▷댈러스무역관장 김종현▷샤먼무역관장 이관규▷울란바토르무역관장 홍성우▷다낭무역관장 김운태▷파나마무역관장 최원석▷도쿄무역관 해외IT지원센터 운영팀장 홍석균▷소피아무역관장 황유선▷뉴델리무역관 부관장 이인규▷키예프무역관장 주한일▷브라티슬라바무역관장 조세정▷암만무역관장 이영희▷텔아비브무역관장 황현규▷테헤란무역관장 서기열▷하얼빈무역관장 허성무▷암다바드무역관장 이승기▷도하무역관장 김한승▷뉴델리무역관 인도비즈니스협력센터 운영팀장 최명례▷산토도밍고무역관장 유재욱▷바쿠무역관장 조계권▷애틀랜타무역관 개설요원 신정수◎국내 보임▷KOTRA아카데미 프로젝트사업담당 연구위원 이관석▷투자기획실장 이지형▷인재경영실장 이희상▷정보화혁신실장 김상순▷소재부품장비실장 장병송▷경제협력실장 황재원▷KOTRA부산지원단장 신승훈▷지역조사실장 이금하▷KOTRA아카데미 글로벌마케팅담당 연구위원 정원준▷외투기업고충처리실장 이홍균▷서비스산업실장 김용성▷해외투자·유턴지원실장 이장희▷KOTRA충북지원단장 김병권▷KOTRA아카데미 전략시장진출담당 연구위원 장수영▷투자기획실 외투기업채용지원팀장 이수정▷KOTRA강원지원단장 홍상영▷해외시장정보센터장 박철▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷KOTRA경남지원단장 채승완▷소재부품장비실 소재부품장비팀장 윤태웅▷투자기획실 투자전략팀장 정영수▷서비스산업실 지식서비스팀장 박은아▷비서실장 이영기▷안전·운영지원실 총무팀장 홍정아▷안전·운영지원실 총무팀 60년사PM 이주희▷경제협력실신남방·신북방 경제협력팀 남북경협PM 이승수▷중견기업실 강소중견기업팀장 김도형▷지역조사실 구미팀장 고일훈▷감사실 검사역 임태형▷무역투자연구센터장 이성녕▷정보화혁신실 정보보안운영팀장 최숙영▷전시컨벤션실 전략전시팀장 강명재▷중소기업실 수출바우처팀장 김윤희▷서비스산업실 바이오의료팀장 노정민▷디지털그린실 ICT융복합팀장 정석수▷KOTRA대전세종충남지원단 천안분소장 이지훈▷안전·운영지원실 안전관리팀장 유성준▷지역조사실 아대양주팀장 최현수▷투자유치실 서비스산업유치팀장 엄익현▷미래전략실 전략기획팀장 최정락▷지역조사실 아대양주팀 중국PM 이정민▷지역조사실 중동아프리카CIS팀장 김동준▷소재부품장비실 소재부품장비팀 R&D협력PM 이병욱▷디지털그린실 그린산업팀 공공조달PM 이연주▷디지털그린실 ICT융복합팀 ICT대외협력PM 조경진▷기획조정실 경영관리팀 디지털전환PM 우상민▷전시컨벤션실 전략전시팀 온라인전시회PM 강성수▷디지털그린실 그린산업팀 건설프로젝트PM 공익표▷정보화혁신실 빅데이터팀 바이어정보PM 남환우▷사회적가치실 상생협력PM 김우정▷미래전략실 신사업개발팀장 김남욱▷기획조정실 기획혁신팀 신사업개발PM 이종민
◈특허청◎전보<과장급>▷스마트제조심사팀장 박성우▷차세대에너지심사과장 좌승관▷특허심판원 심판장 김용정
◈조달청◎전보<과장급>▷서울지방조달청 정보기술용역과장 최병수
◈매일방송(MBN)◇매일방송(MBN)▷보도국 디지털뉴스부장직대 정광재▷워싱턴특파원 최중락▷베이징특파원 윤석정▷콘텐츠BIZ국 디지털콘텐츠부장직대 이무형▷〃 영상자료부장직대 오상길▷기획실 정책기획부장직대 강영구◇MBN미디어텍▷영상취재팀장 이종호
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