◈국회◇국회사무처◎승진<부이사관>▷법제사법위원회 입법조사관 권아영▷법제사법위원회 입법조사관 박지현▷법제실 제정법제과장 정유진▷국회사무처 김형진▷국회사무처 박제성▷국회사무처 서호진 오봉근 정종운◎전보<부이사관>▷문화소통기획관 문화소통담당관 강준희▷의사국 의사과장 김준기▷법제실 교육과학기술문화법제과장 류윤규▷감사관 감사담당관 손을춘▷의정연수원 고성분원장 조국제▷국회민원지원센터장 김승묵▷법제실 법제총괄과장 서덕교▷법제실 정무환경법제과장 이현정▷정무위원회 입법조사관 한길수▷입법조사관 이동현▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 조승래▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김태규▷국제국 유럽아프리카과장 임재금▷외교통일위원회 입법조사관 김대은▷국회사무처 박재문 유재근 김정규▷국제국 국제회의과장 구현우◎승진<서기관>▷법제실 교육과학기술문화법제과 법제관 강혜령▷법제실 법제총괄과 법제관 김나윤▷운영지원과 김명준▷공보기획관 공보담당관실 김우주▷보건복지위원회 입법조사관 노유정▷정무위원회 입법조사관 신승우▷예산결산특별위원회 입법조사관 어예원▷법제사법위원회 입법조사관 이광전 조진숙 황성필▷국회운영위원회 입법조사관 이명자▷과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 이창근▷의정연수원 교육훈련과 이혜원▷의사국 의안과 전성민▷법제실 행정법제과 법제관 조가영▷기획재정위원회 입법조사관 최성찬▷의사국 의사과 최재혁▷의사국 의정기록2과 이규진▷관리국 설비과 장영서▷기획조정실 디지털정책담당관실 조연순▷관리국 설비과 서정의▷국회사무처 하정희 김준성◎전보<서기관>▷국방위원회 입법조사관 김건식 김진선▷의사국 의정기록2과 윤승희▷문화소통기획관 참관전시담당관 윤희호▷공보기획관 공보담당관 김성훈▷경호기획관 의회방호담당관 임용수▷법제실 법제총괄과 법제관 이상홍▷법제실 교육과학기술문화법제과 법제관 손주연▷법제실 복지여성법제과장 전중인▷법제실 복지여성법제과 법제관 온세현▷법제실 정무환경법제과 법제관 김미량▷법제실 법제연구분석과장 홍 정▷의사국 의정기록1과 김정아▷방송국 기획편성과장 한성진▷기획조정실 디지털정책담당관 심지헌▷관리국 관리과장 김영수▷관리국 설비과장 류진희▷관리국 관리과 권순진▷국회운영위원회 입법조사관 구병성▷기획재정위원회 입법조사관 윤준승▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 조효정 김현숙▷산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 민병찬▷환경노동위원회 입법조사관 정종선▷예산결산특별위원회 입법조사관 유항재 이홍석▷의장비서실 김병관▷보건복지위원회 입법조사관 김재윤▷의정연수원 의정연수과 장만수▷의정연수원 교육훈련과 노성준▷문화체육관광위원회 입법조사관 김민주▷외교통일위원회 입법조사관 최병근▷인사과 이규희▷운영지원과 최미경▷국회사무처 김영중 장미경 한노덕▷국토교통위원회 입법조사관 배승환▷행정안전위원회 입법조사관 전태희▷농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 강종현▷환경노동위원회 입법조사관 이지연◇국회도서관◎승진<부이사관>▷의회정보실 경제사회정보과장 신경숙▷국회도서관 김남희◎전보<부이사관>▷법률정보실 국내법률정보과장 마을순◎승진<서기관>▷기획관리관 기획담당관실 김미정▷기획관리관 총무담당관실 박은우▷의회정보실 경제사회정보과 박영희◎전보<서기관>▷의회정보실 공공정책정보과장 오현숙▷법률정보실 외국법률정보과장 김현양▷정보관리국 전자정보제작과장 정은희▷정보봉사국 자료조직과장 기호선▷국회부산도서관 정보서비스과장 송선하◇국회예산정책처◎승진<부이사관>▷추계세제분석실 경제비용추계과장 이현경◎전보<부이사관>▷예산분석실 사회예산분석과장 박세용▷추계세제분석실 추계세제총괄과장 이유미▷추계세제분석실 행정비용추계과장 임준기▷기획관리관 총무담당관 이형진◎승진<서기관>▷예산분석실 공공기관평가과 예산분석관 김민석▷예산분석실 산업예산분석과 예산분석관 안병후▷국회예산정책처 오은선▷추계세제분석실 사회비용추계과 추계세제분석관 우병혁▷예산분석실 산업예산분석과 예산분석관 이광근▷예산분석실 사회행정사업평가과 예산분석관 이규민▷추계세제분석실 행정비용추계과 추계세제분석관 장삼열▷예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 한예슬◎전보<서기관>▷기획관리관 기획예산담당관 이상준▷예산분석실 예산분석총괄과 예산분석관 김윤성▷예산분석실 사회예산분석과 예산분석관 진달래 최선웅◇국회입법조사처◎승진<부이사관>▷경제산업조사실 국토해양팀장 정민주◎전보<부이사관>▷국회입법조사처 김정연▷기획관리관 기획법무담당관 정진철▷경제산업조사실 금융공정거래팀장 황선호◎승진<서기관>▷기획관리관 기획법무담당관실 고정철▷정치행정조사실 법제사법팀 입법조사관 류호연▷정치행정조사실 행정안전팀 입법조사관 양혜자▷기획관리관 행정안전팀 입법조사관 임준배◎전보<서기관>▷국회입법조사처 신중섭▷기획관리관 총무담당관 이상곤▷기획관리관 총무담당관실 임형준▷기획관리관 법제사법팀 입법조사관 이소영▷사회문화조사실 환경노동팀 입법조사관 김명종▷경제산업조사실 국토해양팀 입법조사관 임병화◎전보<연구관>▷정치행정조사실 정치의회팀장 전진영▷정치행정조사실 법제사법팀장 조규범▷사회문화조사실 환경노동팀장 김주경▷정치행정조사실 법제사법팀 입법조사관 김선화▷사회문화조사실 교육문화팀 입법조사관 유의정
◈예금보험공사◎승진<1급>▷대형금융회사관리부 부장 권남진▷은행관리부 부장 유형철<2급>▷기획조정부 팀장 장영갑▷회수총괄부 팀장 이성규▷해외재산조사부 팀장 이인락<3급>▷김기영▷신나영▷송양수▷박성철▷이진형▷김영헌
◈수협중앙회◎승진<팀장급>▷기획부 세무지원팀장 백주현▷무역사업단 무역지원팀장 임근성▷여수어선안전조업국장 이동화▷공제보험부 지급심사팀장 김정은▷준법감시실 소비자보호단장 조경연◎전보<부장급>▷연수원장 전대지▷자재사업부장 한철희
◈예금보험공사◎승진<1급>▷대형금융회사관리부 부장 권남진▷은행관리부 부장 유형철<2급>▷기획조정부 팀장 장영갑▷회수총괄부 팀장 이성규▷해외재산조사부 팀장 이인락<3급>▷김기영▷신나영▷송양수▷박성철▷이진형▷김영헌
◈수협중앙회◎승진<팀장급>▷기획부 세무지원팀장 백주현▷무역사업단 무역지원팀장 임근성▷여수어선안전조업국장 이동화▷공제보험부 지급심사팀장 김정은▷준법감시실 소비자보호단장 조경연◎전보<부장급>▷연수원장 전대지▷자재사업부장 한철희
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