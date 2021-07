경기 포천도시공사 반월아트홀은 오는 8월 19일 대극장에서 여름 더위도 잊게 해줄 ‘ 한 여름밤의 콘서트 , 브라소닛 빅밴드와 함께하는 Feeling good with B.M.K’ 의 공연을 연다고 28일 발표했다 .



‘ 포천시민들을 위한 문화예술 힐링공연 4 탄 ’ 으로 진행되는 이번 공연에서는 변화무쌍한 즉흥연주를 선보이는 브라소닛 빅밴드와 가수 BMK, 뮤지컬 배우 등이 대거 참여한다 .



브라소닛 빅밴드는 훌륭한 연주력과 탄탄한 화성학을 바탕으로 관객들에게 열정적인 무대를 선보이고 있다.





또 단순한 음악회 형식의 공연을 벗어나 뮤지컬 갈라쇼 , 앰비규어스 댄스 컴퍼니 콜라보 등 다양한 시도의 공연을 제작해 관객들에게 신선한 재미와 감동을 선사하고 있다 .



공연 1 부는 ' 뮤지컬 갈라콘서트' 로 라라랜드의 ‘Another day of sun’ 을 시작으로 뮤지컬 명곡들을 뮤지컬 배우들과 빅밴드 사운드로 감각적이고 화려한 무대로 꾸며진다 .



2 부는 ' Feeling good with B.M.K' 로 소울 국모라 불리는 대중음악계의 파워풀한 가창력의 소유자 BMK 의 무대다 . ‘ 아름다운 강산 ’, ‘ 꽃피는 봄이 오면 ’, ‘ 물들어 ’ 등 소울 넘치는 가창력과 브라소닛 빅밴드가 만나 일어나는 시너지 효과로 감동을 전달할 계획이다 .



이번 공연은 한국문화예술회관연합회가 주최ㆍ주관하며 , 문화체육관광부와 한국문화예술위원회가 후원하는 ‘ 방방곡곡 문화공감 사업 ’ 의 일환으로 반월아트홀이 선정되어 포천시민의 문화향유 제공을 위해 진행되는 공연이다 .



한편 반월아트홀은 관람료를 ‘ 포천시민특별할인 50%’ 적용으로 많은 시민이 참여 할 수 있도록 공연 관람의 부담을 낮췄으며 , 코로나 19 예방수칙에 따른 ‘ 객석 한 칸 띄어 앉기 ’ 로 축소 운영하여 티켓은 선착순 1 인 4 매만 예매가 가능하다 .



공연 관련 문의는 반월아트홀 로 하면 된다 .

