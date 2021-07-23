◈한국은행◎전보<부서장>▷지역협력실장 이웅천▷경제교육실장 김승원▷인재개발원장 이재랑▷경제통계국장 황상필▷통화정책국장 홍경식▷베이징사무소장 장정석▷경제연구원장 박양수▷대구경북본부장 김근영▷전북본부장 한경수▷대전충남본부장 송두석▷강원본부장 최재용▷포항본부장 이윤성▷강남본부장 서신구
◈법무부◎전보▷서울중앙지검 황진아 이주현▷서울동부지검 유주현 안인수▷서울남부지검 한상윤 이은우 박규남▷수원지검 전세정 오준근 조규웅▷성남지청 이수정 허수진▷춘천지검 홍지예▷대전지검 강성기 김희송 정경영▷대구지검 김소정▷부산지검 신정수▷광주지검 김호경 엄상준▷제주지검 고은실◎파견▷사회적참사특별조사위 파견 복귀 이윤희▷사회적참사특별조사위 파견 김연주◎신규임용<검사>▷서울동부지검 신용섭▷서울남부지검 왕규호▷서울북부지검 홍성표▷서울서부지검 조승우▷고양지청 이희윤▷부천지청 전은석▷수원지검 신재욱▷성남지청 박근영▷안산지청 한경우▷안양지청 서정효▷춘천지검 김성훈 박종현▷대전지검 김현중▷청주지검 유선문▷대구지검 이로운▷대구서부지청 장우진▷부산지검 양정훈▷부산동부지청 이승호▷창원지검 최영권 ▷광주지검 심우석
◈법무부◎전보▷서울중앙지검 황진아 이주현▷서울동부지검 유주현 안인수▷서울남부지검 한상윤 이은우 박규남▷수원지검 전세정 오준근 조규웅▷성남지청 이수정 허수진▷춘천지검 홍지예▷대전지검 강성기 김희송 정경영▷대구지검 김소정▷부산지검 신정수▷광주지검 김호경 엄상준▷제주지검 고은실◎파견▷사회적참사특별조사위 파견 복귀 이윤희▷사회적참사특별조사위 파견 김연주◎신규임용<검사>▷서울동부지검 신용섭▷서울남부지검 왕규호▷서울북부지검 홍성표▷서울서부지검 조승우▷고양지청 이희윤▷부천지청 전은석▷수원지검 신재욱▷성남지청 박근영▷안산지청 한경우▷안양지청 서정효▷춘천지검 김성훈 박종현▷대전지검 김현중▷청주지검 유선문▷대구지검 이로운▷대구서부지청 장우진▷부산지검 양정훈▷부산동부지청 이승호▷창원지검 최영권 ▷광주지검 심우석
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