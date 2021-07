[박동우 교수의 영어 이야기] suspect와 doubt는 같은 듯 다른 뜻 담고 있어요

suspect를 동사로 사용할 때 한 가지 주의해야 할 점이 있습니다. suspect와 doubt를 모두 '의심하다'로 알고 있지만, 엄밀히 말하면 suspect와 doubt는 서로 다른 상황에서 사용되어야 한다는 점입니다.

Benjamin switched jobs and became a dye foreman in the shoe factories. As foreman, Benjamin and his staff were instrumental in ensuring that the leather bats were properly flushed at the end of each day, and that they were primed each morning with the appropriate colors for dying. Each day of the week a different color was assigned for coloring the shoes. The dyes were strong and the men suspected that they were quite toxic. However, money was better than working the machines that stitched the shoes. Benjamin developed rough cough. He initially feared that he had contracted consumption, the deliberating disease that had killed his first wife Cora.



-Ric Murphy의 《Freedom Road:An American Family Saga from Jamestown to World War》에서-



해설

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

벤저민은 직업을 바꾸어 신발 공장의 염색 감독관이 되었다. 감독관으로서 벤저민과 그의 직원들은 하루의 마지막에 가죽 방망이가 잘 씻겼는지, 그리고 그것들이 매일 아침 염색에 사용되는 적절한 염료와 함께 준비가 되었는지를 확실히 하는 중요 역할을 했다. 한 주에 매일 신발을 염색하기 위해 다른 색이 주어진다. 염료는 독해서 사람들은 염료가 꽤나 독성이 있다고 생각했다. 하지만 돈이 신발을 만드는 기계를 돌리는 것보다 중요했다. 벤저민은 심한 기침을 했다. 그는 처음에 그의 첫 부인인 코라를 죽게 만든 병인 폐결핵에 자신이 걸렸을까 봐 두려워했다.교과과정에서 suspect는 자주 등장하는 어휘 중 하나입니다. 그래서인지 많은 학생이 이 어휘를 명사로는 ‘용의자’, 동사로는 ‘의심하다’로 잘 알고 있습니다. suspect를 동사로 사용할 때 한 가지 주의해야 할 점이 있습니다. suspect와 doubt를 모두 ‘의심하다’로 알고 있지만, 엄밀히 말하면 suspect와 doubt는 서로 다른 상황에서 사용되어야 한다는 점입니다. 예를 들어볼까요.본문에 있는 the men suspected that they were quite toxic이라는 문장에서 suspected를 doubted로 바꾸면 완전히 다른 의미가 되어 버립니다. suspect를 사용했을 때에는 “사람들은 염료가 꽤나 독성이 있다는 쪽으로 의심을 했다”는 의미를 전달합니다. suspected 대신 doubted를 넣으면, “사람들은 염료에 독성이 없다는 쪽으로 의심을 했다”는 의미를 갖습니다. 다른 예를 들어보도록 하죠. John suspects that Bill has a daughter와 John doubts that Bill has a daughter는 동일한 의미를 가질까요. 그렇지 않습니다. 첫 문장은 “John은 Bill이 딸이 있을 것이라는 쪽으로 의심을 한다”는 의미인 데 비해, 두 번째 문장은 “John은 Bill이 딸이 없을 것이라는 쪽으로 의심한다”는 의미를 전달한다고 할 수 있습니다.이번에는 contract의 쓰임에 대해 알아보겠습니다. “병에 걸리다”를 표현하기 위해 다양한 동사를 사용할 수 있습니다. fall ill, get sick, become sick에서와 같이 fall, get, become과 같은 동사를 사용할 수 있지만 catch나 contract 같은 동사를 쓸 수도 있다는 점을 알아두면 좋습니다. catch는 특히 catch a cold와 같이 ‘감기에 걸리다’라는 의미로 자주 사용합니다. 그런데 contract는 아마 생소할 겁니다. contract라고 하면 ‘수축하다’라는 의미의 동사나 ‘계약’이라는 명사로 알고 있지만, ‘(어떤 병에) 걸리다’라는 의미도 있습니다. 그렇기 때문에 본문에서 he had contracted consumption은 ‘그는 폐결핵에 걸렸다’로 해석하면 됩니다. (consumption은 폐결핵의 고어(古語)이므로 현재는 사용되지 않음)