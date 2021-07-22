◈하나금융투자◎임원 선임<부사장>▷WM그룹장 김기석<상무>▷경영관리그룹장 박종무▷신탁사업본부장 한상영▷PE사업본부장 최영수▷인프라금융본부장 신명철▷소비자보호총괄(CCO) 및 소비자리스크관리총괄(CCRO) 성평기▷리서치센터장 황승택◎본부장 선임▷법인영업본부장 정승문▷디지털사업본부장 엄준기▷BK추진본부장 최원영◎부서장 선임▷파생운용실장 진세원▷도곡WM센터장 최광호▷인프라금융1실장 김중우▷인프라금융2실장 서영석▷Structured Finance실장 서민규▷연금사업팀장 이광종▷법인주식영업실장 이상명▷IPS팀장 정기옥▷법무팀장 임현석▷업무혁신팀장 오창석▷신촌지점장 남택민▷인력지원팀장 진정훈▷범어동지점장 김재홍▷부산지점장 전훈정◎부서장 전보▷분당WM센터장 정석용▷영등포지점장 박선영▷영업1부WM센터장 최봉수▷서면금융센터장 배국환▷강남파이낸스골드클럽개설위원장 이태형
◈Sh수협은행◎신규 선임<본부장>▷금융소비자보호본부장 이태욱◎승진<부장>▷자금부 김창용▷IT개발부 최창주▷압구정금융센터 조동호▷역삼동지점 윤두용<팀장·지점장>▷IT지원부 서창교▷심사부 곽민호▷지속경영추진부 장재영▷신탁사업본부 차범석▷자금세탁방지팀 김선기▷감사부 김지훈▷중부기업금융본부 민병린▷다산신도시지점 양제열▷수유동지점 이동욱▷올림픽선수촌출장소 한연정▷교대역지점 정지선▷전주지점 한창환◎전보<부서장>▷인사총무부장 윤두용▷감사부장 박경민▷IT개발부장 김혜곤▷강원지역금융본부장 위종환▷경남지역금융본부장 김문수▷제주지역금융본부장 전용찬<지점장>▷동대문금융센터장 박숙이▷미아역지점장 정기호▷암사역지점장 박찬인▷용산역지점장 박서연▷을지로지점장 한연정▷장안평지점장 곽민호▷중화동금융센터장 최남규▷서현역지점장 김은주▷신사역지점장 최창용▷역삼동지점장 서문숙▷위례지점장 박형호▷인계동지점장 허영일▷안산지점장 이재만▷연희로금융센터장 송재원▷청주금융센터장 이광우▷부경대금융센터장 박영주▷상봉역지점장 이미숙▷성남지점장 이채일▷안양지점장 최미경▷평택비전동지점장 정종길 ▷김포한강지점장 김윤정▷원흥역지점장 한성은▷서대구지점장 김상연▷감천항지점장 오충석▷신항만지점장 강길원▷진주지점장 김종배▷해운대신도시지점장 김경화▷일도지점장 현승철<팀장>▷전략기획부 팀장 박준우▷자금부 팀장 이종권▷개인금융부 팀장 이영주▷IT지원부 이은성▷IT지원부 Nextro시스템고도화 이행 TF팀장 이응호▷인사총무부 팀장 배용순▷카드사업부 팀장 마자룡▷IT개발부 팀장 김호겸▷리스크관리 팀장 권세은▷디지털개발부 팀장 연제운▷IB사업본부 팀장 김정훈▷심사부 팀장 박상민▷여신정책부 팀장 김찬수▷디지털전략부 창구업무혁신TF팀장 임재정▷신용리스크 내부등급법 승인TF팀장 김수동▷감사부 팀장 오병준▷인사총무부 보안운영팀장 이정아
▷중부기업금융본부 RM지점장 이원주 임효언▷서초동금융센터 RM지점장 박병권▷테헤란로금융센터 RM지점장 임준택▷학동역금융센터 RM지점장 한동진▷부경대금융센터 RM지점장 김완석▷동탄금융센터 RM지점장 윤진태▷강남기업금융본부 JRM 한규봉<교육>▷금융연수원 장문호 배진석 정범수 장구인 김명수 서훈교 이종운 김희철 정명섭
◈신용보증기금◎전보<본부장>▷경기영업본부 이대성▷대구경북영업본부 김성헌▷부산경남영업본부 장왕순▷서울동부영업본부 이성주▷인천영업본부 차재성▷자본시장영업본부 문영표<부서장>▷ICT전략부 김승관▷성과관리부 최종천▷신용보험부 이인수<지점장>▷가산디지털 김영수▷강남 오재수▷강남재기지원단 한경일▷강동 김철우▷강릉 손용호▷강북 강명수▷강서 한기봉▷경기광주 이재휘▷경남재기지원단 강문일▷경주 정효태▷광주스타트업 김명섭▷광진 배상완 ▷광화문 강신철▷구미 이정준▷군산 김정목▷김해 이해용▷남대문 이영석▷남동 박상봉▷남양주 신동성▷녹산 구주완▷당진 김대중▷대구서 김남수▷대구재기지원단 고기조▷대전스타트업 신용섭▷동대문 오세권▷동대문재기지원단 김상철▷동래 정동일▷마산 우정수▷방배 이인수▷보령 임택규▷부산신용보험센터 박성국▷부천 배재현▷부평 류영식▷사하 이태희▷서귀포 김진영▷서부신용보험1센터 이상우▷서산 장준집▷서울동부스타트업 황현귀▷서울서부스타트업 손종욱▷성남 최수영▷세종 유성근▷속초 최무승▷송파 고병옥▷수원재기지원단 육미숙▷순천 노동현▷시화 정희주▷아산 황의구▷안양 유병선▷영등포 현송욱▷용인 권오병▷울산북 우병관▷의정부 정우석▷이천 이상옥▷익산 박환삼▷인천 이철▷인천신용보험센터 조용현▷인천재기지원단 황의상▷전문심사센터 임재형▷전주 송완진▷정읍 이상우▷제주 안정열▷제천 강성준▷지식재산금융센터 강종신▷진주 유춘광▷진천 임정주▷천안 허영재▷춘천 이우철▷통영 안준영▷투자금융센터 박흥수▷파주 최정규▷평택 반기정▷하남 이성재▷화성 정연석▷화성서 권혁일
◈OBS경인TV▷대표이사 김학균
◈Sh수협은행◎신규 선임<본부장>▷금융소비자보호본부장 이태욱◎승진<부장>▷자금부 김창용▷IT개발부 최창주▷압구정금융센터 조동호▷역삼동지점 윤두용<팀장·지점장>▷IT지원부 서창교▷심사부 곽민호▷지속경영추진부 장재영▷신탁사업본부 차범석▷자금세탁방지팀 김선기▷감사부 김지훈▷중부기업금융본부 민병린▷다산신도시지점 양제열▷수유동지점 이동욱▷올림픽선수촌출장소 한연정▷교대역지점 정지선▷전주지점 한창환◎전보<부서장>▷인사총무부장 윤두용▷감사부장 박경민▷IT개발부장 김혜곤▷강원지역금융본부장 위종환▷경남지역금융본부장 김문수▷제주지역금융본부장 전용찬<지점장>▷동대문금융센터장 박숙이▷미아역지점장 정기호▷암사역지점장 박찬인▷용산역지점장 박서연▷을지로지점장 한연정▷장안평지점장 곽민호▷중화동금융센터장 최남규▷서현역지점장 김은주▷신사역지점장 최창용▷역삼동지점장 서문숙▷위례지점장 박형호▷인계동지점장 허영일▷안산지점장 이재만▷연희로금융센터장 송재원▷청주금융센터장 이광우▷부경대금융센터장 박영주▷상봉역지점장 이미숙▷성남지점장 이채일▷안양지점장 최미경▷평택비전동지점장 정종길 ▷김포한강지점장 김윤정▷원흥역지점장 한성은▷서대구지점장 김상연▷감천항지점장 오충석▷신항만지점장 강길원▷진주지점장 김종배▷해운대신도시지점장 김경화▷일도지점장 현승철<팀장>▷전략기획부 팀장 박준우▷자금부 팀장 이종권▷개인금융부 팀장 이영주▷IT지원부 이은성▷IT지원부 Nextro시스템고도화 이행 TF팀장 이응호▷인사총무부 팀장 배용순▷카드사업부 팀장 마자룡▷IT개발부 팀장 김호겸▷리스크관리 팀장 권세은▷디지털개발부 팀장 연제운▷IB사업본부 팀장 김정훈▷심사부 팀장 박상민▷여신정책부 팀장 김찬수▷디지털전략부 창구업무혁신TF팀장 임재정▷신용리스크 내부등급법 승인TF팀장 김수동▷감사부 팀장 오병준▷인사총무부 보안운영팀장 이정아
◈신용보증기금◎전보<본부장>▷경기영업본부 이대성▷대구경북영업본부 김성헌▷부산경남영업본부 장왕순▷서울동부영업본부 이성주▷인천영업본부 차재성▷자본시장영업본부 문영표<부서장>▷ICT전략부 김승관▷성과관리부 최종천▷신용보험부 이인수<지점장>▷가산디지털 김영수▷강남 오재수▷강남재기지원단 한경일▷강동 김철우▷강릉 손용호▷강북 강명수▷강서 한기봉▷경기광주 이재휘▷경남재기지원단 강문일▷경주 정효태▷광주스타트업 김명섭▷광진 배상완 ▷광화문 강신철▷구미 이정준▷군산 김정목▷김해 이해용▷남대문 이영석▷남동 박상봉▷남양주 신동성▷녹산 구주완▷당진 김대중▷대구서 김남수▷대구재기지원단 고기조▷대전스타트업 신용섭▷동대문 오세권▷동대문재기지원단 김상철▷동래 정동일▷마산 우정수▷방배 이인수▷보령 임택규▷부산신용보험센터 박성국▷부천 배재현▷부평 류영식▷사하 이태희▷서귀포 김진영▷서부신용보험1센터 이상우▷서산 장준집▷서울동부스타트업 황현귀▷서울서부스타트업 손종욱▷성남 최수영▷세종 유성근▷속초 최무승▷송파 고병옥▷수원재기지원단 육미숙▷순천 노동현▷시화 정희주▷아산 황의구▷안양 유병선▷영등포 현송욱▷용인 권오병▷울산북 우병관▷의정부 정우석▷이천 이상옥▷익산 박환삼▷인천 이철▷인천신용보험센터 조용현▷인천재기지원단 황의상▷전문심사센터 임재형▷전주 송완진▷정읍 이상우▷제주 안정열▷제천 강성준▷지식재산금융센터 강종신▷진주 유춘광▷진천 임정주▷천안 허영재▷춘천 이우철▷통영 안준영▷투자금융센터 박흥수▷파주 최정규▷평택 반기정▷하남 이성재▷화성 정연석▷화성서 권혁일
◈OBS경인TV▷대표이사 김학균
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