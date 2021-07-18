◈SGI서울보증◎선임<전무>▷디지털지원총괄 박위익◎전보<본부장>▷디지털본부 온민우◎승진<부서장>▷기업회생부 김성태▷충청신용지원단 양경석▷준법지원실 남상화▷심사부 수석 김영철▷상품개발부 강창규▷보상지원부 인규환▷PI추진부 김세광▷혁신영업센터 차재천▷빅데이터부 김종우▷자산운용기획부 김기열◎전보<부서장>▷선릉지점 이성용▷개인고객부 문봉기▷인사부 조성용▷금융보상센터 김명완▷음성지점 장갑정▷원주지점 진형수▷안양지점 구병모▷신용회복지원2단 엄태일▷익산지점 유승철▷서울보상2센터 박명도▷중부보상센터 권동진▷제주지점 강만성▷평택지점 천상묵▷이천지점 박인규▷송도지점 임진호▷기업고객부 조지영▷재무관리부 조재현▷리스크관리부 강민두▷경원본부 수석 서재일▷신용평가부 김치룡▷디지털전략부 김경록▷디지털기술부 추범석
◈한국마사회▷상임감사위원 이재욱
◈문화체육관광부◎승진<국장급>▷국립국어원 기획연수부장 신은향
◈소방청◎전보<소방준감>▷소방청 대변인 강대훈▷세종특별자치시 소방본부장 최용철
◈한국기계연구원▷감사청렴부장 이승모
◈한국마사회▷상임감사위원 이재욱
◈문화체육관광부◎승진<국장급>▷국립국어원 기획연수부장 신은향
◈소방청◎전보<소방준감>▷소방청 대변인 강대훈▷세종특별자치시 소방본부장 최용철
◈한국기계연구원▷감사청렴부장 이승모
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