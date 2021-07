[박동우 교수의 영어 이야기] adapt·adopt·adept 뜻과 쓰임새 알아두세요

본문에 있는 adapt는 '맞추다, 조정하다'의 의미를 가지고 있습니다. 이와 형태가 비슷한 어휘인 adopt는 '채택하다' 또는 '입양하다'의 뜻을 갖습니다. adept는 '능숙한'이라는 의미를 갖는다.

박동우 한국방송통신대학 영어영문학과 교수

재생 가능한 에너지를 사용하는 최종의 그리고 사용가능한 에너지 공급은 행성의 움직임과 중력에 의한 에너지의 흐름(조석 에너지), 지구에 저장되고 분출되는 열 에너지의 흐름(지열 에너지), 특히 태양이 내뿜는 에너지의 흐름(태양 복사)에 기반을 두고 있다. 그러므로 에너지 밀도 측면에서 다양한 종류의 재생 가능한 에너지가 있다. […] 서술된 재생 가능한 에너지 흐름 또는 운반체를 사용하기 위한 각각의 기술적 옵션은 이용 가능하고 재생 가능한 에너지 특성에 맞게 조정돼야 한다. 그러므로 재생 가능한 에너지 옵션들을 가장 성공적으로 활용하기 위한 현재와 미래의 기술적 과정과 방법이 다양하게 존재한다.영어는 방대한 양의 어휘를 지닌 언어로 유명합니다. 그 이유 중 하나는 영어가 발달하면서 다양한 국가로부터 어휘를 받아들이게 됐기 때문입니다. 현재의 영어는 지금의 독일 북부지역으로부터 브리튼 섬으로 이주한 게르만족인 앵글로색슨족의 언어에 그 기원을 두고 있습니다. 이 언어가 다양한 역사적 사건들을 통해 켈트어, 노르만프랑스어, 라틴어, 그리스어 등의 어휘를 차용하다 보니 단어의 양이 방대해지게 된 것입니다.영어에는 비슷하게 생긴 어휘가 많은데, 이 또한 학생들이 영어 어휘 습득을 어렵게 느끼는 이유입니다. 본문에 있는 adapt는 ‘맞추다, 조정하다’의 의미를 가지고 있습니다. 이와 형태가 비슷한 어휘인 adopt는 ‘채택하다’ 또는 ‘입양하다’의 뜻을 갖습니다. Congress finally adopted the law after a three-year debate는 ‘국회는 3년의 토론 끝에 그 법을 채택했다’는 의미를 전달하고, Tom was adopted two years ago는 ‘톰은 2년 전에 입양됐다’는 의미를 갖습니다. 한편 adept는 ‘능숙한’이라는 뜻으로, Ron quickly became adept at dealing with difficult customers는 ‘론은 까다로운 손님을 다루는 데 빨리 능숙해졌다’는 의미입니다.이 외에도 형태가 비슷한 어휘 쌍들이 다양하게 존재합니다. considerable은 ‘사려 깊은’이라는 뜻이지만 considerate은 ‘상당한’이라는 의미를 갖습니다. discreet는 ‘신중한’의 의미를 전달하는 데 비해 discrete는 ‘별개의’라는 뜻이 있습니다. 또 compliment는 ‘칭찬하다’는 의미지만 complement는 ‘보완하다’는 뜻입니다. economic은 ‘경제의’, economical은 ‘경제적인’이라는 의미를 전달합니다. historic과 historical은 각각 ‘역사적으로 중요한’과 ‘역사상의’라는 서로 다른 의미를 갖습니다.