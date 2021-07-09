◈산업은행<본부장>▷연금신탁본부 안창우<부·실장>▷기업금융3실 신승우▷윤리준법부 전진효▷법무실 이헌영▷소비자보호부 박진호<지점장>▷잠실 박병수▷아산 서호철▷호찌민사무소 박영윤
◈기술보증기금◎전보<본부장>▷서울동부지역본부 남광일▷인천지역본부 박주선▷경기지역본부 송배호▷부산지역본부 이은일▷대구지역본부 이광열▷호남지역본부 이선희<부서장>▷경영기획부 정규열▷업무지원부 이의수▷감사실 곽용주▷자산운용실 김흥배▷리스크준법실 신항기▷미래혁신연구소 이대일<지점장>▷벤처투자센터 임선형▷중앙기술평가원 오은식▷부산문화콘텐츠금융센터 조정섭▷강남 송정진▷서초 김경환▷경기광주 최철용▷원주 김재윤▷춘천 김정우▷인천 김영수▷시화 김만곤▷수원 심영한▷평택 박경규▷화성 안지웅▷오산 김승교▷천안 장희철▷세종 남재현▷녹산 이철현▷울산 배기수▷대구 윤수혁▷대구서 이윤호▷대구북 윤형근▷구미 신근철▷포항 김기홍▷광주 김태주▷익산 김규섭▷전주 김대균▷광주서 민광춘▷서울동부기술혁신센터 송한길▷경기기술혁신센터 권기현▷인천기술혁신센터 장재혁▷대구기술혁신센터 이주환▷대전재기지원센터 김재관▷부산재기지원센터 최상규▷광주재기지원센터 임광식◎승진<부서장 1급>▷기술거래보호부 이석중▷ICT운영부 김태창<지점장 1급>▷구로 이계혁▷대전 이상돈▷사상 박춘주<지점장 2급>▷강릉 주재읍▷아산 한창규▷마산 김창수▷경산 김우식▷달성 전창호▷제주 최영선▷군산 이배영▷순천 송현종▷수원재기지원센터 김무영▷경남울산재기지원센터 황석환<수석팀장 2급>▷기술보증부 권동혁▷서울서부지역본부 이종혁▷호남지역본부 김지훈▷김포 윤민호▷경기문화콘텐츠금융센터 김태형▷천안 장영식▷구미 손병수▷대구기술혁신센터 김종필
◈경찰청◎전보<치안감>▷경찰청 기획조정관 김학관(승진)▷〃 생활안전국장 김교태▷〃 경비국장 김병수▷〃 외사국장 임용환▷〃 수사기획조정관 우철문(승진)▷〃 수사국장 박성주(승진)▷〃 형사국장 우종수▷〃 사이버수사국장 김광호(승진)▷〃 안보수사국장 이명호(승진)▷서울청 공공안전차장 이상률(승진)▷〃 수사차장 김갑식▷광주청장 김준철▷경기북부청장 김남현▷강원청장 최승렬▷충북청장 정용근▷충남청장 노승일▷전북청장 이형세▷경북청장 이영상
◈인천시◎승진<2급>▷의회사무처장 최정규<3급>▷건강체육국장 정형섭▷경제자유구역청 송도사업본부장 고춘식▷교통건설국장 조성표◎전보<3급>▷문화관광국장 홍준호▷인재개발원장 백완근▷종합건설본부장 이종선▷도시재생녹지국장 최도수
◈인천항만공사◎전보<1급>▷마케팅실장 이정필▷항만환경부장 신용주<2급>▷경영지원실장 김경민▷여객사업부장 남광현▷물류사업부장 김성철
◈한국원자력연구원▷원자력안전연구소장 최기용▷첨단방사선연구소장(정읍) 이남호▷〃 방사선연구부장 서호성
◈기술보증기금◎전보<본부장>▷서울동부지역본부 남광일▷인천지역본부 박주선▷경기지역본부 송배호▷부산지역본부 이은일▷대구지역본부 이광열▷호남지역본부 이선희<부서장>▷경영기획부 정규열▷업무지원부 이의수▷감사실 곽용주▷자산운용실 김흥배▷리스크준법실 신항기▷미래혁신연구소 이대일<지점장>▷벤처투자센터 임선형▷중앙기술평가원 오은식▷부산문화콘텐츠금융센터 조정섭▷강남 송정진▷서초 김경환▷경기광주 최철용▷원주 김재윤▷춘천 김정우▷인천 김영수▷시화 김만곤▷수원 심영한▷평택 박경규▷화성 안지웅▷오산 김승교▷천안 장희철▷세종 남재현▷녹산 이철현▷울산 배기수▷대구 윤수혁▷대구서 이윤호▷대구북 윤형근▷구미 신근철▷포항 김기홍▷광주 김태주▷익산 김규섭▷전주 김대균▷광주서 민광춘▷서울동부기술혁신센터 송한길▷경기기술혁신센터 권기현▷인천기술혁신센터 장재혁▷대구기술혁신센터 이주환▷대전재기지원센터 김재관▷부산재기지원센터 최상규▷광주재기지원센터 임광식◎승진<부서장 1급>▷기술거래보호부 이석중▷ICT운영부 김태창<지점장 1급>▷구로 이계혁▷대전 이상돈▷사상 박춘주<지점장 2급>▷강릉 주재읍▷아산 한창규▷마산 김창수▷경산 김우식▷달성 전창호▷제주 최영선▷군산 이배영▷순천 송현종▷수원재기지원센터 김무영▷경남울산재기지원센터 황석환<수석팀장 2급>▷기술보증부 권동혁▷서울서부지역본부 이종혁▷호남지역본부 김지훈▷김포 윤민호▷경기문화콘텐츠금융센터 김태형▷천안 장영식▷구미 손병수▷대구기술혁신센터 김종필
◈경찰청◎전보<치안감>▷경찰청 기획조정관 김학관(승진)▷〃 생활안전국장 김교태▷〃 경비국장 김병수▷〃 외사국장 임용환▷〃 수사기획조정관 우철문(승진)▷〃 수사국장 박성주(승진)▷〃 형사국장 우종수▷〃 사이버수사국장 김광호(승진)▷〃 안보수사국장 이명호(승진)▷서울청 공공안전차장 이상률(승진)▷〃 수사차장 김갑식▷광주청장 김준철▷경기북부청장 김남현▷강원청장 최승렬▷충북청장 정용근▷충남청장 노승일▷전북청장 이형세▷경북청장 이영상
◈인천시◎승진<2급>▷의회사무처장 최정규<3급>▷건강체육국장 정형섭▷경제자유구역청 송도사업본부장 고춘식▷교통건설국장 조성표◎전보<3급>▷문화관광국장 홍준호▷인재개발원장 백완근▷종합건설본부장 이종선▷도시재생녹지국장 최도수
◈인천항만공사◎전보<1급>▷마케팅실장 이정필▷항만환경부장 신용주<2급>▷경영지원실장 김경민▷여객사업부장 남광현▷물류사업부장 김성철
◈한국원자력연구원▷원자력안전연구소장 최기용▷첨단방사선연구소장(정읍) 이남호▷〃 방사선연구부장 서호성
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지