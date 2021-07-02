◈우리금융지주◎이동<본부장>▷홍보실 정찬호(은행 겸직)▷브랜드전략부 김기린◎승진<부장대우>▷전략기획실 한정수▷브랜드전략부 김성훈▷비서실 황순홍
◈우리은행◎승진<지점장>▷금천구청 최동현▷한경미디어 김재준▷TC프리미엄압구정센터(개설준비위원장)(겸 압구정현대지점) 고승희▷평리동 이영기▷김천 구본국▷정읍 윤진원▷본점영업부 송용권<영업본부 부장대우>▷경기동부 정희찬▷부산서부 김헌태<지점장대우>▷강남지점 유희영▷관악구청지점 김명주▷매경미디어금융센터 박도영▷목동남지점 위택▷삼성엔지니어링지점 정문호▷서초금융센터 김미정▷소공동지점 고경아▷수서역금융센터 김용애▷신사동금융센터 박진한▷양재동금융센터 곽순례▷연세금융센터 홍성호▷영등포중앙금융센터 윤제광▷워커힐지점 윤미란▷장충남금융센터 성흥제▷청량리중앙금융센터 김미숙▷포스코금융센터 이민석▷한남빌리지지점 김태균▷부평금융센터 박미현▷송도스마트밸리지점 최정락▷다산지점 이지양▷동백금융센터 이광희▷민락동지점 박성훈▷반월공단금융센터 조경삼▷여주지점 박영만▷화정역금융센터 장지영▷대덕지점 석준경 ▷ 홍성금융센터 조승현▷부산동백지점 박성숙▷울산지점 김병재▷창원토월지점 한정기▷평동산단지점 최준▷유럽우리은행 이승원▷WB캄보디아 허진<기업영업본부 기업지점장>▷중앙 라희준▷종로 박지영▷여의도 박광훈▷미래2 이왕재<금융센터 기업지점장>▷남동공단 조재선▷온천동 최태근<부장대우>▷DI추진단 정동식▷기관공금고객부 김보곤▷중소기업고객부 정흥석▷기업금융플랫폼부 이종협 외환업무센터 방윤선▷제휴상품부 김갑수▷IT전략부 윤태진▷개인심사부 이미영▷대기업심사부 이상조▷여신관리부 최정자 재무기획부 조가창▷준법감시실 구현주◎지점장·부장 이동<영업그룹장>▷세종신도시영업그룹장(兼세종신도시금융센터장) 김동희▷사천영업그룹장(겸 사천금융센터장) 이수근<금융센터장>▷강남교보타워 조현제▷양재중앙 신범수▷수원시청역 송금수▷평택 정승오▷모라동 김상경<지점장>▷가락동 오현주▷금호동 이소연▷길동 김동수▷대흥역 정인현▷동부이촌동 문성미▷석촌동 고순일▷신월동(겸 신월중앙) 김승용▷응암로 임기선 ▷ 일원역 도미경▷잠실본동(겸 아시아선수촌) 배덕주▷중계2동 최원석▷중곡동 김혜숙▷증미역 김은경▷홍제동 최영준▷TCE본점센터(개설준비위원장) 전정환▷주안공단 신상원 ▷ 광명7동 박은영▷광명 이규영 ▷ 김포양촌 이희수▷김포장기 박종희▷상대원동 오난진▷수지동천 이준석▷토평 신상욱▷풍무동 심재용▷춘천 이상성▷범천동 박창영▷진해 정종일▷평동산단 손대인▷동경 김건우▷구르가온 박성현▷중국우리은행 중경분행장 한경우▷중국우리은행 위해분행장 권영진▷베트남우리은행 하노이지점 정창화<기업영업본부 기업지점장>▷본점1 최영민▷본점2 윤종인▷종로 오민규▷여의도 홍정수▷미래1 이기표▷미래2 황광영<본부부서장>▷영업기획부 박봉순▷개인고객부 김동성▷중소기업고객부 배연수▷투자상품전략부 박성민▷글로벌CIB금융부 김병규▷WON컨시어지영업부 김성중
◈신한금융투자◎신임<본부장>▷투자금융본부 이중헌▷디지털고객본부 김계흥▷리테일지원본부 양진근<부서장>▷운영위험관리팀 강동엽▷빅데이터센터 김승수▷감사실 김재명▷부동산금융1부 민경준▷국제영업부 배재연▷기관금융영업부 이한승▷원신한추진부 조국현◎전보<지점장>▷목동 고준선▷구로 남미경▷의정부 주준호<부서장>▷글로벌IB추진부 권혁준▷고객지원센터 김종오▷인사부 문성묵▷해외주식사업부 박내명▷GIB사업부 박창원▷PB사업부 이준▷해외주식지원부 이희동
◈KTB자산운용◎신규선임<본부장>▷투자금융본부장 이사 정우송▷블라인드펀드본부장 상무 박성규
◈ 외교부▷주모로코대사 정기용
◈행정안전부◎전보<국장급>▷정책기획관 김하균
◈해양수산부◎승진▷기획조정실장 황종우
◈산림청◎전보▷운영지원과장 이용석▷산림정책과장 강혜영▷산림복지정책과장 이광호▷청장비서관 이수성▷대변인 정철호▷산림자원과장 전덕하▷목재산업과장 하경수▷산림일자리창업팀장 조성동▷산림휴양등산과장 김종근▷산지정책과장 황성태▷산사태방지과장 김영혁▷산림병해충방제과장 정종근▷산림교육원 교육기획과장 송경호▷중부지방산림청장 강대석
◈소방청<소방정감>▷차장 최병일<소방감>▷중앙소방학교장 이영팔▷중앙119구조본부장 조인재▷강원도 소방본부장 윤상기
◈한국생산기술연구원<본부장급>▷기획조정본부장 이종범<부문장(부장)급>▷접합적층연구부문장 유세훈▷스마트액상성형연구부문장 조인성▷디지털전환연구부문장 김보현▷디지털헬스케어연구부문장 홍재수▷감사부장 권창완<실장급>▷정책홍보실장 장진찬▷구매장비관리실장 김소영▷사업운영평가실장 김상희
◈ 제주대<서기관급>▷총무과장 이수인▷시설과장 고승우<사무관급>▷교무과장 이은영▷학생복지과장 박시현▷기획평가과장 고원복▷대외협력과장 강명숙▷비서실장 한희금▷시설과 기용근▷교육혁신본부 행정실장 고택성▷학술정보지원과장 임여진▷학술정보운영부장 한지연▷제2행정실장 박정렬▷제3행정실장 김미영▷제4행정실장 신복철▷제6행정실장 고명찬▷제7행정실장 김정희▷제8행정실장 고지효
◈우리은행◎승진<지점장>▷금천구청 최동현▷한경미디어 김재준▷TC프리미엄압구정센터(개설준비위원장)(겸 압구정현대지점) 고승희▷평리동 이영기▷김천 구본국▷정읍 윤진원▷본점영업부 송용권<영업본부 부장대우>▷경기동부 정희찬▷부산서부 김헌태<지점장대우>▷강남지점 유희영▷관악구청지점 김명주▷매경미디어금융센터 박도영▷목동남지점 위택▷삼성엔지니어링지점 정문호▷서초금융센터 김미정▷소공동지점 고경아▷수서역금융센터 김용애▷신사동금융센터 박진한▷양재동금융센터 곽순례▷연세금융센터 홍성호▷영등포중앙금융센터 윤제광▷워커힐지점 윤미란▷장충남금융센터 성흥제▷청량리중앙금융센터 김미숙▷포스코금융센터 이민석▷한남빌리지지점 김태균▷부평금융센터 박미현▷송도스마트밸리지점 최정락▷다산지점 이지양▷동백금융센터 이광희▷민락동지점 박성훈▷반월공단금융센터 조경삼▷여주지점 박영만▷화정역금융센터 장지영▷대덕지점 석준경 ▷ 홍성금융센터 조승현▷부산동백지점 박성숙▷울산지점 김병재▷창원토월지점 한정기▷평동산단지점 최준▷유럽우리은행 이승원▷WB캄보디아 허진<기업영업본부 기업지점장>▷중앙 라희준▷종로 박지영▷여의도 박광훈▷미래2 이왕재<금융센터 기업지점장>▷남동공단 조재선▷온천동 최태근<부장대우>▷DI추진단 정동식▷기관공금고객부 김보곤▷중소기업고객부 정흥석▷기업금융플랫폼부 이종협 외환업무센터 방윤선▷제휴상품부 김갑수▷IT전략부 윤태진▷개인심사부 이미영▷대기업심사부 이상조▷여신관리부 최정자 재무기획부 조가창▷준법감시실 구현주◎지점장·부장 이동<영업그룹장>▷세종신도시영업그룹장(兼세종신도시금융센터장) 김동희▷사천영업그룹장(겸 사천금융센터장) 이수근<금융센터장>▷강남교보타워 조현제▷양재중앙 신범수▷수원시청역 송금수▷평택 정승오▷모라동 김상경<지점장>▷가락동 오현주▷금호동 이소연▷길동 김동수▷대흥역 정인현▷동부이촌동 문성미▷석촌동 고순일▷신월동(겸 신월중앙) 김승용▷응암로 임기선 ▷ 일원역 도미경▷잠실본동(겸 아시아선수촌) 배덕주▷중계2동 최원석▷중곡동 김혜숙▷증미역 김은경▷홍제동 최영준▷TCE본점센터(개설준비위원장) 전정환▷주안공단 신상원 ▷ 광명7동 박은영▷광명 이규영 ▷ 김포양촌 이희수▷김포장기 박종희▷상대원동 오난진▷수지동천 이준석▷토평 신상욱▷풍무동 심재용▷춘천 이상성▷범천동 박창영▷진해 정종일▷평동산단 손대인▷동경 김건우▷구르가온 박성현▷중국우리은행 중경분행장 한경우▷중국우리은행 위해분행장 권영진▷베트남우리은행 하노이지점 정창화<기업영업본부 기업지점장>▷본점1 최영민▷본점2 윤종인▷종로 오민규▷여의도 홍정수▷미래1 이기표▷미래2 황광영<본부부서장>▷영업기획부 박봉순▷개인고객부 김동성▷중소기업고객부 배연수▷투자상품전략부 박성민▷글로벌CIB금융부 김병규▷WON컨시어지영업부 김성중
◈신한금융투자◎신임<본부장>▷투자금융본부 이중헌▷디지털고객본부 김계흥▷리테일지원본부 양진근<부서장>▷운영위험관리팀 강동엽▷빅데이터센터 김승수▷감사실 김재명▷부동산금융1부 민경준▷국제영업부 배재연▷기관금융영업부 이한승▷원신한추진부 조국현◎전보<지점장>▷목동 고준선▷구로 남미경▷의정부 주준호<부서장>▷글로벌IB추진부 권혁준▷고객지원센터 김종오▷인사부 문성묵▷해외주식사업부 박내명▷GIB사업부 박창원▷PB사업부 이준▷해외주식지원부 이희동
◈KTB자산운용◎신규선임<본부장>▷투자금융본부장 이사 정우송▷블라인드펀드본부장 상무 박성규
◈ 외교부▷주모로코대사 정기용
◈행정안전부◎전보<국장급>▷정책기획관 김하균
◈해양수산부◎승진▷기획조정실장 황종우
◈산림청◎전보▷운영지원과장 이용석▷산림정책과장 강혜영▷산림복지정책과장 이광호▷청장비서관 이수성▷대변인 정철호▷산림자원과장 전덕하▷목재산업과장 하경수▷산림일자리창업팀장 조성동▷산림휴양등산과장 김종근▷산지정책과장 황성태▷산사태방지과장 김영혁▷산림병해충방제과장 정종근▷산림교육원 교육기획과장 송경호▷중부지방산림청장 강대석
◈소방청<소방정감>▷차장 최병일<소방감>▷중앙소방학교장 이영팔▷중앙119구조본부장 조인재▷강원도 소방본부장 윤상기
◈한국생산기술연구원<본부장급>▷기획조정본부장 이종범<부문장(부장)급>▷접합적층연구부문장 유세훈▷스마트액상성형연구부문장 조인성▷디지털전환연구부문장 김보현▷디지털헬스케어연구부문장 홍재수▷감사부장 권창완<실장급>▷정책홍보실장 장진찬▷구매장비관리실장 김소영▷사업운영평가실장 김상희
◈ 제주대<서기관급>▷총무과장 이수인▷시설과장 고승우<사무관급>▷교무과장 이은영▷학생복지과장 박시현▷기획평가과장 고원복▷대외협력과장 강명숙▷비서실장 한희금▷시설과 기용근▷교육혁신본부 행정실장 고택성▷학술정보지원과장 임여진▷학술정보운영부장 한지연▷제2행정실장 박정렬▷제3행정실장 김미영▷제4행정실장 신복철▷제6행정실장 고명찬▷제7행정실장 김정희▷제8행정실장 고지효
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지