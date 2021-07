"보조 생식술로 낳은 아이, 암 위험 없다"

난임 치료에 사용되는 보조 생식술(ART: assisted reproduction technology)이 출산한 아이의 암 위험과 무관하다는 연구 결과가 나왔다.네덜란드 암스테르담 대학 메디컬센터와 네덜란드 암 연구소의 만디 스판 박사 연구팀은 체외수정(IVF: in vitro fertilization), 난자 내 정자 직접 주입술(ICSI: intracytoplasmic sperm injectrion), 동결 보존 수정란 이식(FET: frozen embryo transfer) 같은 보조 생식술로 낳은 아이는 암 위험이 높아지지 않는다는 연구 결과를 발표했다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 1일 보도했다.1983~2012년 보조 생식술로 출생한 5만1천여 명과 1975~2012년 난임 여성이 임신촉진제 없이 또는 임신촉진제의 도움은 받았지만 자연적으로 임신-출산한 자녀 3만8천 명의 조사 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 확인됐다고 연구팀은 밝혔다.전체적으로 ART 그룹에서 157명의 자녀가 암 진단을 받았고 대조군 자녀들 가운데서는 201명의 암 환자가 발생했다.ART 유형별로는 IVF로 출산한 자녀들은 대조군 자녀들보다 암 발생률이 높지 않았다.FET로 태어난 자녀는 신선한 수정란으로 출생한 자녀보다 암 위험이 높지 않았다.ICSI로 출생한 자녀는 암 발생률이 조금 높았으나 이는 피부암(4명 발생) 때문으로 우연일 가능성이 크다고 연구팀은 설명했다.보조 생식술에 사용되는 배란 촉진제, 수정란 동결 보관, 수정란을 키우는 방법 등이 자궁에 착상되기 전의 수정란에 유전적 변화를 유발할 수 있다는 일부 연구 결과들이 있다고 연구팀은 지적했다.이런 것들이 보조 생식술로 태어난 아이들의 건강에 단기적인 영향은 미칠 수 있을지 모른다고 연구팀은 덧붙였다.이 연구 결과는 보조 생식술이 자녀의 건강에 위험을 미칠지 모른다고 우려하는 환자들에게 도움이 될 것으로 보인다.이 연구 결과는 유럽 인간생식·태생학 학회(European Society of Human Reproduction and Embryology) 온라인 연례학술 회의에서 발표됐다./연합뉴스