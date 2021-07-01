◈인천국제공항공사
◎승진
▷부사장 김필연▷경영본부장 임병기(상임이사 선임)▷안전보안본부장 류진형▷건설사업단장 전형욱▷노무복지처장 노경래
◎보직
본부장▷인프라본부장 이경용(상임이사 선임)
처장·실장▷기획조정실장 강용규▷홍보실장 김창규▷ESG경영실장 최민아▷공항산업기술연구원장 이재훈 ▷인재개발원장 이상조▷공항시설처장 이경화▷건설기획처장 배영민▷건축기계처장 이동현▷경비보안처장 박금암
팀장
▷기획관리팀장 성기광▷경영전략팀장 김동수▷예산팀장 최명준▷대외협력팀장 임채운▷경영평가팀장 양화열▷통합운영1팀장 유덕기▷통합운영2팀장 강성우▷노사협력팀장 박정열▷복지후생팀장 김동규▷재무팀장 이선효▷인재교육팀장 박호일▷항공교육팀장 박수연▷스마트기획팀장 황인웅▷스마트오피스팀장 안봉찬▷경영정보팀장 권철오▷교통시설팀장 김성수▷운항안전팀장 장영우▷지상조업품질관리및지원체계구축TF팀장 서현우▷시설계획팀장 김종현▷스마트시설안전TF팀장 조완연▷그린에너지팀장 이용호▷항공통신팀장 이종철▷공항계획팀장 정필주▷터미널공사팀장 유길상▷통신시설팀장 전영근▷보안시설팀장 이연근▷슬롯운영팀장 박원석▷물류운영팀장 오충훈▷해외사업1팀장 이준영▷기술지원TF팀장 박원순▷테러대응팀장 신동화▷보안경비팀장 김충영
◎승진
▷부사장 김필연▷경영본부장 임병기(상임이사 선임)▷안전보안본부장 류진형▷건설사업단장 전형욱▷노무복지처장 노경래
◎보직
본부장▷인프라본부장 이경용(상임이사 선임)
처장·실장▷기획조정실장 강용규▷홍보실장 김창규▷ESG경영실장 최민아▷공항산업기술연구원장 이재훈 ▷인재개발원장 이상조▷공항시설처장 이경화▷건설기획처장 배영민▷건축기계처장 이동현▷경비보안처장 박금암
팀장
▷기획관리팀장 성기광▷경영전략팀장 김동수▷예산팀장 최명준▷대외협력팀장 임채운▷경영평가팀장 양화열▷통합운영1팀장 유덕기▷통합운영2팀장 강성우▷노사협력팀장 박정열▷복지후생팀장 김동규▷재무팀장 이선효▷인재교육팀장 박호일▷항공교육팀장 박수연▷스마트기획팀장 황인웅▷스마트오피스팀장 안봉찬▷경영정보팀장 권철오▷교통시설팀장 김성수▷운항안전팀장 장영우▷지상조업품질관리및지원체계구축TF팀장 서현우▷시설계획팀장 김종현▷스마트시설안전TF팀장 조완연▷그린에너지팀장 이용호▷항공통신팀장 이종철▷공항계획팀장 정필주▷터미널공사팀장 유길상▷통신시설팀장 전영근▷보안시설팀장 이연근▷슬롯운영팀장 박원석▷물류운영팀장 오충훈▷해외사업1팀장 이준영▷기술지원TF팀장 박원순▷테러대응팀장 신동화▷보안경비팀장 김충영
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