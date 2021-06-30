◈대신증권◎선임<본부장>▷채권운용본부 정임보<부장>▷FICC리서치부 공동락◎전보<본부장>▷멀티운용본부 최대경<부장>▷기업리서치부 양지환
◈DB금융투자◎보임▷SP본부장 조규태▷SP1팀장 김태운▷인천지점장 가희정▷진접지점장 한용환▷화성향남지점장 박원철▷리스크관리팀장 박지용▷인사파트장 장윤석▷기업문화파트장 최웅걸◎전보▷을지로금융센터장 박호석▷강남금융센터장 주상혁▷잠실지점장 공우진▷평촌지점장 최성호▷분당지점장 정효성▷대전지점장 김창호
◈EY한영<본부장>▷전략·재무자문본부 박남수▷금융사업본부 임동훈
◈한국신용평가◎승진▷평가기준실장 정혁진◎전보▷준법감시실장 양진수
◈코난테크놀로지◎승진<상무>▷연구소 도원철 오창민▷경영지원실 홍순철◎신규<이사>▷지능형콘텐츠사업부 강현수 박정선▷데이터과학사업부 이문기▷고객서비스사업부 강병산▷인공지능솔루션사업부 이형주▷빅데이터컨버전스사업부 천재후<상무>▷기획담당 임완택
◈창원상공회의소◎승격<2급 부장>▷회원지원팀 구재영▷산업인력지원팀 허영재<4급 과장>▷통상진흥팀 김시현◎보직 변경▷회원지원국장 백시출▷공공사업국장 윤종수▷통상진흥팀장(경남 FTA 활용지원 센터장) 구경렬▷산업인력지원팀장 허정학▷경영기획팀장 황규상▷회계팀장 허영재
◈한국토지신탁◎승진(부사장)▷김성진(영업부문 총괄)▷김정선(지원부문 총괄)◎승진(전무)▷한호경 문상원
◈대한주택건설협회◎전보▷울산·경남도회 사무처장 금동욱▷정책관리본부 주택정책부장 김형범
◈과학기술정보통신부<과장급>▷대전전파관리소장 이병우
◈산업통상자원부◎임용▷다자통상협력과장 장재량
◈통일부◎승진<부이사관>▷운영지원과장 전은정▷교류총괄과장 남봉림<서기관>▷교류협력실 교류총괄과 정연주▷정세분석국 정세분석총괄과 이경숙▷인도협력국 인도협력기획과 임예지▷국립통일교육원 교육연수과 김환선◎전보<과장급>▷정세분석국 정치군사분석과장 손송희▷인도협력국 정착지원과장 김진근▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과장 김영일▷남북회담본부 회담지원과장 고원형▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소 교육운영팀장 정윤권▷〃 화천분소 관리후생팀장 최경수▷북한인권기록센터 기획연구과장 김자영
◈금융위원회◎승진<서기관>▷행정인사과 조대성▷은행과 윤동욱▷금융혁신과 박정원▷부동산투기 특별 금융대응반 박성진
◈조달청◎승진<부이사관>▷혁신조달과장 임헌억▷건축설비과장 박양호<서기관>▷기획재정담당관실 김항수<기술서기관>▷공정조달관리과 강구형▷우수제품구매과 권재령▷시설총괄과 신동헌◎직위 승진▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 통합추진팀장 송명근▷국제협력담당관 이봉규▷조달품질원 품질총괄과장 이병철▷조달품질원 조사분석과장 김종화▷서울지방조달청 공사관리과장 김태영◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 추진단장 전태원▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 총괄기획팀장 임영훈▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 시스템개발팀장 오연칠▷규제개혁법무담당관 김삼환▷구매총괄과장 백호성▷혁신조달운영과장 김은라▷인천지방조달청 자재구매과장 전현철▷광주지방조달청장 김공진
◈병무청◎전보<과장급>▷대변인 문경식▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 민선기▷운영지원과장 하성일▷병역자원국 정보관리과장 최정효▷입영동원국 현역모집과장 류정길▷사회복무연수센터장 임태군▷경기북부병무지청장 정성득
◈행정중심복합도시건설청◎전보▷광역도로과장 김연희▷대외인니협력팀장 임시혁▷박물관운영팀장 신제욱▷박물관건립팀장 김태백
◈언론중재위원회▷심의2팀장 임종우▷부산사무소장 윤치경
◈산업인력공단◎승진<1급>▷해외취업국장 장훈▷경남서부지사장 오창열▷경북서부지사장 김호연▷제주지사장 임승묵<2급>▷감사부장 김주희▷정보화사업1부장 문희숙▷일학습기획부장 정현일▷컨소시엄지원부장 정환▷중앙발간센터장 이병이▷서울남부지사 이경희▷경남서부지사 박우성▷경기서부지사 박승진▷제주지사 김성훈▷대전지역본부 김혜영 박상우▷충남지사 김승열◎전보▷감사실장 김영동▷기획조정실장 전화익▷총무국장 송길용▷직업능력국장 염명국▷일학습지원국장 권오직▷능력평가국장 문현태▷외국인력국장 박동준▷서울지역본부장 신승식▷서울서부지사장 임종진▷강원지사장 최희숙▷부산지역본부장 이병철▷경남지사장 공역식▷경기북부지사장 이철민▷충남지사장 이병욱▷세종지사장 김준태▷비서실장 안현민▷혁신기획부장 하상진▷예산부장 남영문▷사회가치성과부장 하필규▷고객지원부장 오창선▷총무부장 최상문▷자산운영부장 류충현▷홍보실장 박태훈▷안전관리실장 하채용▷능력개발기획부장 권기승▷일학습과정개발센터장 김선영▷능력평가기획부장 권상원▷응용공학출제부장 안성욱▷IT융합출제부장 이민주▷생활과학출제부장 조형래▷전문자격운영부장 조상현▷해외취업기획부장 이우진▷부산해외취업센터장 정아영▷NCS기획부장 최용일▷서울지역본부 박노광 손배원 권형태▷서울서부지사 김병용▷강원지사 김성록▷강원동부지사 이준헌▷부산지역본부 성차경 김지연▷부산남부지사 최재식▷경남지사 이창경▷경남서부지사 김윤영▷대구지역본부 신승길▷경북서부지사 박종수▷인천지역본부 유찬숙 김미정▷경기지사 채경수▷경기북부지사 김기우▷경기동부지사 최규덕▷대전지역본부 황학진▷충남지사 곽헌종▷세종지사 강원식
◈제주관광공사◎전보▷관광진흥본부장 현창행▷관광진흥본부 글로벌마케팅 그룹장 양필수▷〃 관광산업혁신 그룹장 강봉석▷〃 통합디지털플랫폼 그룹장 강영환▷〃 데이터RD 그룹장 고선영▷수익사업실장 문경호▷경영전략실장 문성환▷경영전략실 미래전략팀장 고환수
◈한국언론진흥재단◎승진<국장>▷광고운영국장 황호출▷미디어연구센터장 김영주<국장대우>▷경영기획실장 정민▷미디어연구센터 최민재<부장>▷ESG혁신팀장 안익균<부장대우>▷뉴스저작권팀장 이상기▷뉴스빅데이터팀장 박재현▷광고전략팀 정용재▷미디어연구센터 진민정◎전보▷검사역실장 이동우▷경영지원팀장 유재준▷세종대전총괄지사장 이종경▷산업분석팀장 신윤진▷광고협력팀장 홍원철▷광고컨설팅팀장 서인식▷공공법인광고팀장 노현숙▷뉴스저작권팀장 이상기▷정부광고혁신추진단장 유재권
◈고려대◎임명▷중앙도서관 부관장 겸 학술정보개발·학술정보기획부장 정은주◎승진<부장>▷교수학습지원팀·원격교육센터·교육매체지원부 부장 장휘진▷교양교육원행정실 부장 김귀숙▷학예부장 배성환▷커뮤니케이션팀 부장 이장욱▷정보인프라부장 장봉춘◎전보<부장>▷연구지원2팀·연구지원3팀·산학구매팀·기술사업화센터 부장 현계환▷학사팀·교육혁신팀·혁신공유대학운영팀 부장 이경미▷공과대학행정실·공학대학원·에너지환경대학원(그린스쿨)·기술경영전문대학원행정실·에너지신산업혁신공유대학사업단 부장 유원종▷기록자료실 부장 김상덕▷사회공헌지원부 부장 이환▷문과대학행정실 부장 백나실▷사범대학행정실·교직팀·교육대학원행정실·교육연수원 부장 양희준▷경영대학행정실·경영전문대학원행정실 부장 오윤세▷연구기획팀·연구진흥팀·연구윤리센터·연구정보분석센터·융합연구원행정실 부장 유신열▷정보개발부·데이터Hub팀 부장 한재호▷예산팀 부장 박태용▷생명과학대학행정실·생명환경과학대학원행정실 부장 김영석▷경영지원팀·대학사업팀 부장 문택수▷총무부장 전창희▷정책기획팀·감사실 부장 이강봉▷학생지원부·장애학생지원센터 부장 이재철
◈조선일보◇조선일보▷논설위원 최승현▷편집국 디지털뉴스데스크 강영수◇조선NS▷대표 장상진
◈전북일보◎승진▷디지털콘텐츠부 부국장 김종표▷광고영업팀 부국장 오윤호▷편집부 부국장대우 전택수▷경영기획부 부장 신상목▷광고부 부장 문선진▷편집부 부장 이용수◎발령▷정치부장 직무대리 육경근▷교육문화부장 직무대리 이강모▷제2사회부장 겸 체육부장 직무대리 백세종
◈중도일보▷편집국장 김덕기▷내포본부장(이사) 최재헌▷세종청사본부장(이사) 이승규
◈이데일리▷마케팅본부장(상무) 김상헌▷편집보도국장 이성재
◈DB금융투자◎보임▷SP본부장 조규태▷SP1팀장 김태운▷인천지점장 가희정▷진접지점장 한용환▷화성향남지점장 박원철▷리스크관리팀장 박지용▷인사파트장 장윤석▷기업문화파트장 최웅걸◎전보▷을지로금융센터장 박호석▷강남금융센터장 주상혁▷잠실지점장 공우진▷평촌지점장 최성호▷분당지점장 정효성▷대전지점장 김창호
◈EY한영<본부장>▷전략·재무자문본부 박남수▷금융사업본부 임동훈
◈한국신용평가◎승진▷평가기준실장 정혁진◎전보▷준법감시실장 양진수
◈코난테크놀로지◎승진<상무>▷연구소 도원철 오창민▷경영지원실 홍순철◎신규<이사>▷지능형콘텐츠사업부 강현수 박정선▷데이터과학사업부 이문기▷고객서비스사업부 강병산▷인공지능솔루션사업부 이형주▷빅데이터컨버전스사업부 천재후<상무>▷기획담당 임완택
◈창원상공회의소◎승격<2급 부장>▷회원지원팀 구재영▷산업인력지원팀 허영재<4급 과장>▷통상진흥팀 김시현◎보직 변경▷회원지원국장 백시출▷공공사업국장 윤종수▷통상진흥팀장(경남 FTA 활용지원 센터장) 구경렬▷산업인력지원팀장 허정학▷경영기획팀장 황규상▷회계팀장 허영재
◈한국토지신탁◎승진(부사장)▷김성진(영업부문 총괄)▷김정선(지원부문 총괄)◎승진(전무)▷한호경 문상원
◈대한주택건설협회◎전보▷울산·경남도회 사무처장 금동욱▷정책관리본부 주택정책부장 김형범
◈과학기술정보통신부<과장급>▷대전전파관리소장 이병우
◈산업통상자원부◎임용▷다자통상협력과장 장재량
◈통일부◎승진<부이사관>▷운영지원과장 전은정▷교류총괄과장 남봉림<서기관>▷교류협력실 교류총괄과 정연주▷정세분석국 정세분석총괄과 이경숙▷인도협력국 인도협력기획과 임예지▷국립통일교육원 교육연수과 김환선◎전보<과장급>▷정세분석국 정치군사분석과장 손송희▷인도협력국 정착지원과장 김진근▷남북협력지구발전기획단 기획총괄과장 김영일▷남북회담본부 회담지원과장 고원형▷북한이탈주민정착지원사무소 화천분소 교육운영팀장 정윤권▷〃 화천분소 관리후생팀장 최경수▷북한인권기록센터 기획연구과장 김자영
◈금융위원회◎승진<서기관>▷행정인사과 조대성▷은행과 윤동욱▷금융혁신과 박정원▷부동산투기 특별 금융대응반 박성진
◈조달청◎승진<부이사관>▷혁신조달과장 임헌억▷건축설비과장 박양호<서기관>▷기획재정담당관실 김항수<기술서기관>▷공정조달관리과 강구형▷우수제품구매과 권재령▷시설총괄과 신동헌◎직위 승진▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 통합추진팀장 송명근▷국제협력담당관 이봉규▷조달품질원 품질총괄과장 이병철▷조달품질원 조사분석과장 김종화▷서울지방조달청 공사관리과장 김태영◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 추진단장 전태원▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 총괄기획팀장 임영훈▷차세대국가종합전자조달시스템 구축 시스템개발팀장 오연칠▷규제개혁법무담당관 김삼환▷구매총괄과장 백호성▷혁신조달운영과장 김은라▷인천지방조달청 자재구매과장 전현철▷광주지방조달청장 김공진
◈병무청◎전보<과장급>▷대변인 문경식▷기획조정관실 규제개혁법무담당관 민선기▷운영지원과장 하성일▷병역자원국 정보관리과장 최정효▷입영동원국 현역모집과장 류정길▷사회복무연수센터장 임태군▷경기북부병무지청장 정성득
◈행정중심복합도시건설청◎전보▷광역도로과장 김연희▷대외인니협력팀장 임시혁▷박물관운영팀장 신제욱▷박물관건립팀장 김태백
◈언론중재위원회▷심의2팀장 임종우▷부산사무소장 윤치경
◈산업인력공단◎승진<1급>▷해외취업국장 장훈▷경남서부지사장 오창열▷경북서부지사장 김호연▷제주지사장 임승묵<2급>▷감사부장 김주희▷정보화사업1부장 문희숙▷일학습기획부장 정현일▷컨소시엄지원부장 정환▷중앙발간센터장 이병이▷서울남부지사 이경희▷경남서부지사 박우성▷경기서부지사 박승진▷제주지사 김성훈▷대전지역본부 김혜영 박상우▷충남지사 김승열◎전보▷감사실장 김영동▷기획조정실장 전화익▷총무국장 송길용▷직업능력국장 염명국▷일학습지원국장 권오직▷능력평가국장 문현태▷외국인력국장 박동준▷서울지역본부장 신승식▷서울서부지사장 임종진▷강원지사장 최희숙▷부산지역본부장 이병철▷경남지사장 공역식▷경기북부지사장 이철민▷충남지사장 이병욱▷세종지사장 김준태▷비서실장 안현민▷혁신기획부장 하상진▷예산부장 남영문▷사회가치성과부장 하필규▷고객지원부장 오창선▷총무부장 최상문▷자산운영부장 류충현▷홍보실장 박태훈▷안전관리실장 하채용▷능력개발기획부장 권기승▷일학습과정개발센터장 김선영▷능력평가기획부장 권상원▷응용공학출제부장 안성욱▷IT융합출제부장 이민주▷생활과학출제부장 조형래▷전문자격운영부장 조상현▷해외취업기획부장 이우진▷부산해외취업센터장 정아영▷NCS기획부장 최용일▷서울지역본부 박노광 손배원 권형태▷서울서부지사 김병용▷강원지사 김성록▷강원동부지사 이준헌▷부산지역본부 성차경 김지연▷부산남부지사 최재식▷경남지사 이창경▷경남서부지사 김윤영▷대구지역본부 신승길▷경북서부지사 박종수▷인천지역본부 유찬숙 김미정▷경기지사 채경수▷경기북부지사 김기우▷경기동부지사 최규덕▷대전지역본부 황학진▷충남지사 곽헌종▷세종지사 강원식
◈제주관광공사◎전보▷관광진흥본부장 현창행▷관광진흥본부 글로벌마케팅 그룹장 양필수▷〃 관광산업혁신 그룹장 강봉석▷〃 통합디지털플랫폼 그룹장 강영환▷〃 데이터RD 그룹장 고선영▷수익사업실장 문경호▷경영전략실장 문성환▷경영전략실 미래전략팀장 고환수
◈한국언론진흥재단◎승진<국장>▷광고운영국장 황호출▷미디어연구센터장 김영주<국장대우>▷경영기획실장 정민▷미디어연구센터 최민재<부장>▷ESG혁신팀장 안익균<부장대우>▷뉴스저작권팀장 이상기▷뉴스빅데이터팀장 박재현▷광고전략팀 정용재▷미디어연구센터 진민정◎전보▷검사역실장 이동우▷경영지원팀장 유재준▷세종대전총괄지사장 이종경▷산업분석팀장 신윤진▷광고협력팀장 홍원철▷광고컨설팅팀장 서인식▷공공법인광고팀장 노현숙▷뉴스저작권팀장 이상기▷정부광고혁신추진단장 유재권
◈고려대◎임명▷중앙도서관 부관장 겸 학술정보개발·학술정보기획부장 정은주◎승진<부장>▷교수학습지원팀·원격교육센터·교육매체지원부 부장 장휘진▷교양교육원행정실 부장 김귀숙▷학예부장 배성환▷커뮤니케이션팀 부장 이장욱▷정보인프라부장 장봉춘◎전보<부장>▷연구지원2팀·연구지원3팀·산학구매팀·기술사업화센터 부장 현계환▷학사팀·교육혁신팀·혁신공유대학운영팀 부장 이경미▷공과대학행정실·공학대학원·에너지환경대학원(그린스쿨)·기술경영전문대학원행정실·에너지신산업혁신공유대학사업단 부장 유원종▷기록자료실 부장 김상덕▷사회공헌지원부 부장 이환▷문과대학행정실 부장 백나실▷사범대학행정실·교직팀·교육대학원행정실·교육연수원 부장 양희준▷경영대학행정실·경영전문대학원행정실 부장 오윤세▷연구기획팀·연구진흥팀·연구윤리센터·연구정보분석센터·융합연구원행정실 부장 유신열▷정보개발부·데이터Hub팀 부장 한재호▷예산팀 부장 박태용▷생명과학대학행정실·생명환경과학대학원행정실 부장 김영석▷경영지원팀·대학사업팀 부장 문택수▷총무부장 전창희▷정책기획팀·감사실 부장 이강봉▷학생지원부·장애학생지원센터 부장 이재철
◈조선일보◇조선일보▷논설위원 최승현▷편집국 디지털뉴스데스크 강영수◇조선NS▷대표 장상진
◈전북일보◎승진▷디지털콘텐츠부 부국장 김종표▷광고영업팀 부국장 오윤호▷편집부 부국장대우 전택수▷경영기획부 부장 신상목▷광고부 부장 문선진▷편집부 부장 이용수◎발령▷정치부장 직무대리 육경근▷교육문화부장 직무대리 이강모▷제2사회부장 겸 체육부장 직무대리 백세종
◈중도일보▷편집국장 김덕기▷내포본부장(이사) 최재헌▷세종청사본부장(이사) 이승규
◈이데일리▷마케팅본부장(상무) 김상헌▷편집보도국장 이성재
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