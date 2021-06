온라인 '치매 위험 계산기' 개발

55세가 넘은 사람이 15가지 온라인 설문조사에 답변한 자료를 컴퓨터 알고리즘을 통해 분석, 향후 5년 안에 치매 진단을 받을 가능성이 어느 정도인지를 예측할 수 있는 온라인 '치매 위험 계산기'가 개발됐다.캐나다 오타와 대학병원 예방의학 전문의 페터 타누세푸트로 박사 연구팀이 개발한 이 치매 위험 계산기는 정확도가 83%라고 메디컬 익스프레스(MedicalXpress)가 26일 보도했다.이 설문조사의 특징은 답변을 위해 의사를 찾아가 검사를 받을 필요가 전혀 없다는 것이다.이 계산기에 입력해야 할 정보는 각 개인이 이미 다 알고 있는 것들이라고 연구팀은 강조했다.설문 답변 입력과 치매 위험 계산에 소요되는 전체적인 시간은 약 5분. 다만 55세 이상 만 이용해야 한다.이 계산기는 온타리오주에 사는 주민 7만5천여 명의 조사 자료를 토대로 만들어진 '치매 인구 위험 평가 도구'(DemPoRT: Dementia Population Risk Tool)를 이용한 것이다.이 평가도구에는 연령, 흡연, 간접흡연, 음주, 신체활동, 스트레스, 식습관, 소속감(sense of belonging), 종족(ethnicity), 거주지역의 사회경제적 지위, 교육 수준, 도움이 필요한 곳에서의 활동, 결혼 상태, 구사할 수 있는 언어, 건강 상태 등 모두 15가지에 관련된 설문들이 들어있다.이 평가도구는 전체적으로는 20년, 개개인에 대해서는 평균 10년에 걸친 추적조사를 통해 만들어졌다.이 계산기는 55세가 넘은 사람에게 향후 5년 안에 치매가 발생할 위험이 어느 정도인지와 그러한 위험을 줄이기 위해서는 어떻게 생활을 고쳐나가야 할지를 알려준다.장차 이 알고리즘을 이용해 개개인만이 아닌 인구 전체의 치매 위험을 평가할 수 있게 되기를 연구팀은 기대하고 있다.지역사회에서 앞으로 발생할 치매 환자의 수를 예측하고 치매 위험이 높은 지역을 알아내고 치매 예방 전략을 수립할 수 있다는 것이다.이 연구 결과는 영국 의학저널(BMJ)이 발행하는 '역학·지역사회 보건 저널'(Journal of Epidemiology and Community Health)에 발표됐다.(이 '치매 위험 계산기'는 projectbiglife.ca./dementia에서 접속할 수 있다)/연합뉴스