◈여성가족부◎승진<서기관>▷운영지원과 김성곤▷기획조정실 기획재정담당관실 송승연
◈대구시◎승진내정<2급>▷도시철도건설본부장 신경섭<3급>▷기계로봇과장 이근수▷복지국장 직무대리 박재홍▷복지정책과장 정한교▷보건의료정책과장 김대영
◈대구시교육청◎전보<3급>▷행정국장 주진욱▷정책지원국장 배호기▷2·28기념학생도서관장(남부도서관장 겸임) 황윤애
◈광주시교육청◎승진<3급>▷광주학생교육문화회관장 정연구
◈충남도교육청◎전보<3급>▷행정국장 김낙현
◈중소기업유통센터◎승진<1급>▷경영지원실장 이형태▷마케팅지원실장 이종원<2급>▷소상공인미디어실장 김수정▷디지털커머스추진단장 이동우▷기획예산팀장 엄동기▷홈쇼핑1팀장 권오희<3급>▷정보보안기획팀장 오지영▷정보지원팀장 신영수▷미디어운영팀장 노동호◎전보<팀장급>▷정보보안기획팀장 오지영 ▷미디어운영팀장 노동호▷성과관리팀장 나혜미▷디지털판로팀장 박성재▷홈쇼핑2팀장 도진동
◈데일리한국▷편집국장 문병언
◈대구시◎승진내정<2급>▷도시철도건설본부장 신경섭<3급>▷기계로봇과장 이근수▷복지국장 직무대리 박재홍▷복지정책과장 정한교▷보건의료정책과장 김대영
◈대구시교육청◎전보<3급>▷행정국장 주진욱▷정책지원국장 배호기▷2·28기념학생도서관장(남부도서관장 겸임) 황윤애
◈광주시교육청◎승진<3급>▷광주학생교육문화회관장 정연구
◈충남도교육청◎전보<3급>▷행정국장 김낙현
◈중소기업유통센터◎승진<1급>▷경영지원실장 이형태▷마케팅지원실장 이종원<2급>▷소상공인미디어실장 김수정▷디지털커머스추진단장 이동우▷기획예산팀장 엄동기▷홈쇼핑1팀장 권오희<3급>▷정보보안기획팀장 오지영▷정보지원팀장 신영수▷미디어운영팀장 노동호◎전보<팀장급>▷정보보안기획팀장 오지영 ▷미디어운영팀장 노동호▷성과관리팀장 나혜미▷디지털판로팀장 박성재▷홈쇼핑2팀장 도진동
◈데일리한국▷편집국장 문병언
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