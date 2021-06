부산시는 11월 '제26차 유엔기후변화협약 당사국총회'(COP26) 개최를 앞두고 개최국 영국에서 진행 중인 '레이스 투 제로'(Race To Zero) 캠페인에 참여한다고 17일 밝혔다.이번 캠페인은 유엔이 주관하는 국제 캠페인으로 세계 각국 지방정부와 기업 등 다양한 주체들이 2050 탄소 중립 달성 목표를 공표하고 이행하겠다고 약속하는 캠페인이다.영국 런던, 미국 워싱턴DC, 독일 본, 일본 도쿄 등 700여 도시와 1천여 기업이 동참하고 있으며, 우리나라에는 서울, 춘천이 참여하고 있다.지난달 28일 박형준 부산시장은 사이먼 스미스(Simon Smith) 주한영국대사와의 면담에서 레이스 투 제로(Race To Zero) 캠페인 참여를 권유받고, 동참 의사를 밝혔다.캠페인 가입 도시는 친환경적 생활 확산, 친환경 연료로의 전환, 탄소제로 건물의 보급, 청정에너지 생산 등을 약속하고 이행해야 한다.매년 탄소중립 이행 성과를 국내외에 공개하고 우수 사례 등도 공유한다.시는 이번 캠페인이 2023년 개최될 제28차 유엔기후변화협약 당사국총회 부산 유치에도 도움이 될 것으로 기대한다./연합뉴스