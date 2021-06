김강립 식품의약품안전처장(사진)이 임기 1년의 세계보건기구(WHO) 집행이사회 부의장에 선출됐다. 김 식약처장은 지난해 보건복지부 차관 자격으로 WHO 집행이사에 지명됐다. WHO 집행이사는 집행이사국 선정 이후 지명하는데, 직위 변동과 관련 없이 3년 임기 동안 활동한다. 김 식약처장은 “제74차 총회 결정 사항의 충실한 이행과 WHO 역량 강화, WHO 예산의 지속 가능한 확보를 촉구하는 등 부의장으로서 역할을 다하겠다”고 말했다.