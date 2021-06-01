◈대신증권◎신규선임<상무보>▷Coverage본부장 이정훈
◈한양증권◎승진<부문장>▷S전략투자부문장 민은기<상무>▷디지털BIZ센터장 조한영◎본부장 겸임▷FICC본부장 겸 CS본부장 김세중
◈산은캐피탈◎승진<상무>▷기업금융본부장 송성▷리스크관리책임자 전종국
◈ABL생명◎승진▷중부BA사업단장 최은실
◈한국존슨앤드존슨 비젼▷대표 엘리자베스 리
◈로버트보쉬코리아▷사장 알렉스 드리야카
◈기상청◎승진<3급>▷예보국 총괄예보관 김동준
◈개인정보보호위원회<국장급>▷기획조정관 박연병
◈한국원자력안전기술원▷국제협력실장 정재웅
◈한국산업기술시험원▷미래융합기술본부장 송준광▷기계소재기술센터장 이의종▷신뢰성융합안전기술센터장 김종명
◈한국지능정보사회진흥원(NIA)▷기획조정팀장장 심호찬▷사회적가치팀장 정기호
◈고려대▷교수학습개발원장 김중헌
◈뉴스1▷경제부장 지영한▷바이오부장 허남영▷사회부장 홍기삼▷사회정책부장 박태정▷전국취재본부장 최경환▷정치부 차장대우 이훈철
◈한양증권◎승진<부문장>▷S전략투자부문장 민은기<상무>▷디지털BIZ센터장 조한영◎본부장 겸임▷FICC본부장 겸 CS본부장 김세중
◈산은캐피탈◎승진<상무>▷기업금융본부장 송성▷리스크관리책임자 전종국
◈ABL생명◎승진▷중부BA사업단장 최은실
◈한국존슨앤드존슨 비젼▷대표 엘리자베스 리
◈로버트보쉬코리아▷사장 알렉스 드리야카
◈기상청◎승진<3급>▷예보국 총괄예보관 김동준
◈개인정보보호위원회<국장급>▷기획조정관 박연병
◈한국원자력안전기술원▷국제협력실장 정재웅
◈한국산업기술시험원▷미래융합기술본부장 송준광▷기계소재기술센터장 이의종▷신뢰성융합안전기술센터장 김종명
◈한국지능정보사회진흥원(NIA)▷기획조정팀장장 심호찬▷사회적가치팀장 정기호
◈고려대▷교수학습개발원장 김중헌
◈뉴스1▷경제부장 지영한▷바이오부장 허남영▷사회부장 홍기삼▷사회정책부장 박태정▷전국취재본부장 최경환▷정치부 차장대우 이훈철
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지