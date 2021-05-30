◈신한생명▷FC사업팀 팀장 신경식
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대변인 안병윤▷지방행정정책관 최병관▷예방안전정책관 고광완▷국가기록원 기록정책부장 이택구
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷신재생에너지정책과장 이재식▷산업기술개발과장 김종주▷무역구제정책과장 박형민▷마산자유무역지역관리원장 곽근열
◈농림축산식품부◎승진<부이사관>▷농촌사회복지과장 이재식▷농림축산검역본부 수출지원과장 김수일<과장>▷장관비서관 이승한▷농림축산검역본부 인천공항지역본부 휴대품검역1과장 김전호▷국립농산물품질관리원 원산지관리과장 김정락▷국립농산물품질관리원 농업경영체과장 양운식
◈금융위원회◎전보▷금융정보분석원 기획협력팀장 전은주◎승진<서기관>▷혁신기획재정담당관실 신상록▷혁신기획재정담당관실 양재훈▷금융소비자정책과 마순▷금융위원회(국토교통부 직무 파견) 박경덕
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대변인 안병윤▷지방행정정책관 최병관▷예방안전정책관 고광완▷국가기록원 기록정책부장 이택구
◈산업통상자원부◎전보<과장급>▷신재생에너지정책과장 이재식▷산업기술개발과장 김종주▷무역구제정책과장 박형민▷마산자유무역지역관리원장 곽근열
◈농림축산식품부◎승진<부이사관>▷농촌사회복지과장 이재식▷농림축산검역본부 수출지원과장 김수일<과장>▷장관비서관 이승한▷농림축산검역본부 인천공항지역본부 휴대품검역1과장 김전호▷국립농산물품질관리원 원산지관리과장 김정락▷국립농산물품질관리원 농업경영체과장 양운식
◈금융위원회◎전보▷금융정보분석원 기획협력팀장 전은주◎승진<서기관>▷혁신기획재정담당관실 신상록▷혁신기획재정담당관실 양재훈▷금융소비자정책과 마순▷금융위원회(국토교통부 직무 파견) 박경덕
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