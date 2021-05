한국항공대와 에어버스 코리아와 함께 공동개최한 ‘AIRBUS 101’ 행사 참가자들. 항공대

지난 2017년부터 항공우주특성화 대학인 한국항공대학교와 글로벌 항공기 제작사 에어버스가 공동으로 진행해온 ‘에어버스 101-Fly your Ideas’ 행사가 올해도 항공대에서 열렸다.항공우주를 전공하는 학생들을 위한 에어버스 임직원 특강과 학생 아이디어 공모전이 행사 주요 내용이다. 특강은 에어버스 코리아 파브리스 에스피노자(Fabrice Espinosa) 지사장이 진행했다.한국항공대 학생들의 혁신 아이디어 경진대회에는 56개 팀 중 본선에 진출한 13개 팀 학생들이 온라인 발표를 했다. 에어버스사의 입장에서 고객사 및 승객의 편의를 증진하고 이윤을 높일 수 있는 다양한 비즈니스 모델을 제시했다.에어버스 임직원들이 창의성, 현실성, 발표력을 기준으로 현장평가를 한 결과 1위 한국항공대 총장상은 The tractors 팀(이승준, 장지연, 조현진, 최종수 학생)이 차지했다, 2위 에어버스 지사장상은 난에진먹 팀(원성목, 홍준호, 장선영, 황태진 학생), 3위 한국항공대 국제교류원장상은 노다지 팀(문동권, 김준영, 윤효준, 고영수 학생)에게 주어졌다. 이들 팀은 해외탐방 장학금을 받았으며, 에어버스가 전 세계 대학생들을 대상으로 개최하는 글로벌 아이디어 경진대회인 ‘Fly Your Ideas’의 지역예선에도 참가할 기회를 얻었다.이강웅 한국항공대 총장은 “이 행사는 한국항공대 학생들에게 전공지식을 실무에 적용해보고 글로벌 항공산업의 트렌드를 습득할 수 있는 더없이 좋은 기회”라고 말했다.고양=강준완 기자