WHO 코로나 기원 조사팀 "시간 얼마 없다"…2단계 조사 촉구

"'우한 실험실 유출설'은 WHO 조사와 별도로 진행해야"올해 초 중국 우한(武漢)에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 기원을 추적한 세계보건기구(WHO) 조사팀 구성원들이 증거가 사라지기 전에 2단계 조사를 시작하라고 공개 촉구했다.최근 다시 도마 위에 오른 '우한 실험실 유출설'과 관련해서는 조 바이든 미국 행정부가 WHO에 관련 정보보고를 공유해야 하고, WHO의 2단계 기원 조사와는 별도로 확인해야 할 사안이라고 주장했다.27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난 1∼2월 WHO의 중국 현장 조사에 참여했던 국제 전문가들은 전날 팟캐스트를 통해 이같은 입장을 밝혔다.네덜란드의 저명 바이러스학자인 마리온 코프만스는 팟캐스트에서 "우리는 꼭 해야 할 진짜 작업을 위한 기회를 놓칠 위험에 처했다"며 WHO 회원국들에 코로나19 기원을 찾기 위한 2단계 조사를 지지해줄 것을 호소했다.덴마크 출신 전염병학자 테아 피셔도 "지금 모든 것이 멈췄다"면서 "시간이 많지 않은 것 같다"고 염려했다.2단계 조사의 핵심 임무 중 하나는 우한을 비롯한 중국 내 혈액은행에 보관된 혈액 샘플을 대상으로 한 항체검사지만, 중국의 혈액 샘플은 2년 뒤 폐기 처분될 예정이라고 피셔는 전했다.조사팀에 따르면 다수의 WHO 회원국이 2단계 조사에 동의하고 있으나, WHO의 최고 의사결정 기구인 세계보건총회(WHA) 연례회의에서 아직 결정이 내려지지 않고 있다.지난 24일 개막한 이번 총회에서 유럽연합(EU)은 실험실 유출설을 포함한 모든 주요 가설에 대한 심층 조사를 촉구했으나, 중국은 코로나19 기원에 관한 자국 내 연구가 끝났다면서 이제 다른 나라들로 조사 초점을 옮겨야 한다는 입장을 보였다.조사팀 멤버들은 바이든 행정부가 재점화한 우한 바이러스연구소 유출 의혹에는 아직 크게 무게를 두지 않는 모습이다.피터 다스작은 팟캐스트에서 실험실 유출 가능성이 미 정보기관의 평가라는 점에서 "지금 그 증거는 과학적인 것이 아니라 정치적"이라며 "대대적인 감사를 시작할 만한 합리적인 근거는 아니다"고 말했다.코프만스는 미국 측에 실험실 유출설을 뒷받침할 만한 증거를 공유해줄 것을 요청했으나, 미국이 이에 응하지 않고 있다고 전했다.앞서 지난 3월 WHO 조사팀은 중국 전문가들과의 공동 보고서에서 코로나19가 실험실에서 유출됐을 가능성이 "극히 낮다"면서 조사팀이 원데이터나 실험실 기록 원본을 볼 수 없었다고 밝힌 바 있다.피셔도 실험실 사고임을 시사하는 새로운 증거가 없다는 점에서 WHO의 2단계 조사는 주요 가설인 동물-인간 전염 가능성에 집중해야 한다고 강조했다.그러면서 "조사는 두 갈래로 분리돼야 한다.실험실 가설에 관한 증거를 가진 사람들이 그쪽 작업을 하고, 나머지는 가장 유력한 시나리오 쪽으로 진행해야 한다"라며 실험실 유출 의혹은 별도로 규명해야 할 과제라고 지적했다./연합뉴스