◈외교부<대사>▷주그리스대사 이정일▷주노르웨이대사 김필우▷주볼리비아대사 김기홍▷주불가리아대사 이호식▷주브라질대사 임기모▷브루나이대사 김성은▷주사우디아라비아대사 박준용▷주세네갈대사 김지준▷주스웨덴대사 하태역▷주싱가포르대사 최훈▷주알제리대사 김창모▷주우크라이나대사 김형태▷주제네바대사 이태호▷주카타르대사 이준호▷주코스타리카대사 김진해▷주쿠웨이트대사 정병하▷주키르기스스탄대사 이원재▷주파푸아뉴기니대사 강호증<총영사>▷주광저우총영사 한재혁▷주두바이총영사 문병준▷주몬트리올총영사 겸 주국제민간항공기구대사 김상도▷주밀라노총영사 강형식▷주상파울루총영사 황인상▷주센다이총영사 임희순▷주애틀랜타총영사 박윤주▷주오사카총영사 조성렬▷주토론토총영사 김득환▷주히로시마총영사 임시흥
◈기획재정부▷운영지원과장 허진▷참여예산과장 권기중▷기금사업과장 권기정▷재정정보공개과장 이철규
◈과학기술정보통신부<국장급>▷기초원천연구정책관 이창윤▷거대공공연구정책관 권현준<과장급>▷미래인재정책과장 허재용▷미래인재양성과장 강호원▷과학기술안전기반팀장 김보현▷규제혁신팀장 김재용▷통신경쟁정책과장 김민표
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷신통상질서정책관 이승렬◎전보<과장급>▷기획재정담당관 최연우▷신에너지산업과장 배준형▷세계무역기구과장 송현주▷무역안보정책과장 박상희
◈환경부◎전보<국장급>▷정책기획관 송호석<과장급>▷수도권대기환경청 기획과장 민재홍▷국립생물자원관 유전자원정보관리센터장 장정익▷한강유역환경청 환경감시단장 임필구
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 관세국경위험관리센터장 민희▷관세청 해외통관지원팀장 최현정
◈금융위원회▷금융위원회 상임위원 박정훈
◈기획재정부▷운영지원과장 허진▷참여예산과장 권기중▷기금사업과장 권기정▷재정정보공개과장 이철규
◈과학기술정보통신부<국장급>▷기초원천연구정책관 이창윤▷거대공공연구정책관 권현준<과장급>▷미래인재정책과장 허재용▷미래인재양성과장 강호원▷과학기술안전기반팀장 김보현▷규제혁신팀장 김재용▷통신경쟁정책과장 김민표
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷신통상질서정책관 이승렬◎전보<과장급>▷기획재정담당관 최연우▷신에너지산업과장 배준형▷세계무역기구과장 송현주▷무역안보정책과장 박상희
◈환경부◎전보<국장급>▷정책기획관 송호석<과장급>▷수도권대기환경청 기획과장 민재홍▷국립생물자원관 유전자원정보관리센터장 장정익▷한강유역환경청 환경감시단장 임필구
◈관세청◎전보<과장급>▷관세청 관세국경위험관리센터장 민희▷관세청 해외통관지원팀장 최현정
◈금융위원회▷금융위원회 상임위원 박정훈
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