'한류의 영향력은'…주필리핀 한국문화원 기획 영상물 제작

매달 10일 소셜미디어와 유튜브에 6편 공개주필리핀 한국문화원은 한류의 영향력을 진단한 6편의 영상 기획물 '필리핀의 한류 애호가를 만나다'(Meet the K-Stans in the Philippines)를 제작해 공개한다고 25일 밝혔다.이달부터 매월 10일 오전 10시 문화원 소셜미디어와 유튜브를 통해 공개되는 기획물은 한국 드라마와 음식, 케이팝 등을 다룬다.첫 번째 에피소드에는 유명 영화감독 겸 시나리오 작가 호세 조이 하비에르 레이에스와 필리핀 국립대학교 한국학연구센터 조교수 에릭 파올로가 나와 한국 드라마에 대한 의견을 이야기했다.한편 마닐라 한인타운은 지난 1일 '마닐라 코리아 타운 팬트리 나눔 행사'를 개최했다.오는 7월 3일에도 두번째 행사를 열 계획이다./연합뉴스