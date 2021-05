메르켈·마크롱 "WHO 재정지원 확대·팬데믹예방 국제조약" 촉구

앙겔라 메르켈 독일 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 24일(현지시간) 세계보건기구(WHO)에 대한 재정지원을 확대하고, 팬데믹(세계적 대유행)을 막기 위한 국제조약 체결을 추진해야 한다고 입을 모았다.메르켈 총리와 마크롱 대통령은 이날부터 다음달 1일까지 진행되는 WHO 세계보건총회를 앞두고 사전에 녹화한 화상연설에서 각각 이같이 밝혔다고 로이터통신이 전했다.마크롱 대통령은 "WHO가 팬데믹이 촉발될 수 있는 감염병이 발생했을 때 신속하게 해당국을 방문하고, 데이터에 접근할 수 있도록 해야 한다"면서 이같이 밝혔다.앞서 옌스 슈판 독일 보건장관도 이날 WHO 세계보건총회를 앞두고 팬데믹 예방을 위한 국제조약 체결의 필요성을 강조했다.슈판 장관은 DPA통신에 "지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹의 확산을 막는 데 실패한 만큼, 국제적 협력이 더 구속력 있게 바뀌어야 한다"면서 "각국은 협력하고, 함께 합의한 규정을 의무적으로 실행해야 한다"고 촉구했다.이번 총회에서는 팬데믹 예방을 위한 국제조약의 토대가 놓이게 될 전망이다.목표는 위험이 나타났을 때 일찍 경보를 울려 전 세계에 바이러스가 확산하는 것을 막기 위해 정보교환을 의무화하는 것이다.일부 국가는 주권 침해라며 반발하고 있다.슈판 장관은 또 다른 회원국에 WHO에 대한 재정지원을 확대하라고 촉구했다.그는 "개인 재단이 세계 대국보다 더 많은 지원을 한다는 것은 옳지 않다"고 지적했다.독일은 빌 앤드 멀린다 게이츠 재단에 이어 WHO의 두 번째로 큰 재정지원국이다.슈판 장관은 "지금은 WHO 개혁의 적기"라면서 "우리는 이 기회를 활용해야 한다"고 덧붙였다./연합뉴스