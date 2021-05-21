◈과학기술정보통신부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 안상범
◈국토교통부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 안성배▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 김효정
◈통일부◎전보<과장급>▷통일인공지능빅데이터추진단장 이경◎승진<서기관>▷교류협력실 개발지원협력과 마호성▷국립통일교육원 교육총괄과 박소영
◈농림축산식품부◎전보▷국제협력총괄과장 송남근▷축산정책과장 이정삼▷방역정책과장 이동식▷유통정책과장 주원철▷농산업정책과장 최명철
◈기상청◎임용▷수도권기상청장 신도식 ◈한국자산관리공사◎신규선임▷상임이사 이종국
◈국토교통부◎임용<국장급>▷장관정책보좌관 안성배▷대도시권광역교통위원회 광역교통운영국장 김효정
◈통일부◎전보<과장급>▷통일인공지능빅데이터추진단장 이경◎승진<서기관>▷교류협력실 개발지원협력과 마호성▷국립통일교육원 교육총괄과 박소영
◈농림축산식품부◎전보▷국제협력총괄과장 송남근▷축산정책과장 이정삼▷방역정책과장 이동식▷유통정책과장 주원철▷농산업정책과장 최명철
◈기상청◎임용▷수도권기상청장 신도식 ◈한국자산관리공사◎신규선임▷상임이사 이종국
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