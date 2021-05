[박동우 교수의 영어 이야기] 앞 문장 전체나 선행사 일부 지칭할 때 which 사용하죠

언제 대명사를 사용하고 언제 which를 사용할까요? 지칭하는 대상이 앞선 별개의 문장에 있을 때는 대명사를, 반면에 지칭하는 대상이 콤마(,)로 연결된 앞선 문장에 있을 땐 which를 사용하는 것입니다.

As soon as the Shire-hobbits entered, there was a chorus of welcome from the Bree-landers. The strangers, especially those that had come up the Greenway, stared at them curiously. The landlord introduced the newcomers to the Bree-folk, so quickly that, though they caught many names, they were seldom sure who the names belonged to. The Men of Bree seemed all to have rather botanical (and to the Shire-folk rather odd) names, like Rushlight, Goatleaf, Heathertoes, Appledore, Thistlewool and Ferny (not to mention Butterbur). Some of the hobbits had similar names. The Mugworts, for instance, seemed numerous. But most of them had natural names, such as […], many of which were used in the Shire.



J.R.R Tolkien 《The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring》 중에서



<해설>

한국방송통신대학 영어영문학과 교수

샤이어 호빗들이 들어서자마자 브리 사람들은 환영의 환성을 질렀다. 낯선 사람들, 특히 초록길을 올라왔다는 사람들은 호기심에 가득 차 그들을 바라봤다. 주인이 새로 온 손님들을 브리 사람들에게 인사시켰다. 그런데 말이 너무 빨라서 호빗들은 그들의 이름을 듣기는 했지만 누가 누구인지 거의 알 수 없었다. 브리 사람들은 모두 다소 식물과 관련된 (샤이어 호빗들이 보기엔 특이한) 이름을 갖고 있었다. 가령 골풀양초, 염소풀, 헤더발가락, 사과나무, 엉겅퀴털, 양치식물 등이 그랬다. 머위는 말할 것도 없었다. 호빗들도 일부는 비슷한 이름을 가지고 있었다. 예를 들면, 쑥부쟁이란 이름이 꽤 많은 것 같았다. 하지만 그들 대부분은 자연스러운 이름을 갖고 있었는데, 그 이름들의 다수는 샤이어에서 사용되고 있었다.앞에서 언급된 명사의 일부 개체를 지칭할 때에는 [X of 대명사]의 형태를 사용합니다. 본문의 most of them had natural names가 바로 이 경우입니다. 여기서 them은 앞에 언급된 the hobbits를 지칭합니다. 그런데 만약 이 문장이 They had natural name이었다면, 이는 호빗들이 모두 자연스러운 이름을 갖고 있다는 의미를 가졌을 겁니다. 그런데 자연스러운 이름을 갖고 있는 사람들은 most of them입니다. 즉, 호빗들 전체는 아니지만 다수의 호빗들이 자연스러운 이름을 갖고 있다는 의미를 전달합니다.그런데 which는 비록 대명사는 아니지만 위에서 본 them과 비슷한 역할을 하는 경우가 있습니다. 본문 most of them had natural names, such as […], many of which were used in the Shire에서 이를 확인할 수 있습니다. 여기에서 which는 앞에 언급된 natural names를 지칭합니다. 그렇기 때문에 many of which는 ‘자연스러운 이름들 중 다수’라고 해석하면 됩니다. 그렇다면 언제 대명사를 사용하고 언제 which를 사용할까요? 지칭하는 대상이 앞선 별개의 문장에 있을 때는 대명사를, 반면에 지칭하는 대상이 콤마(,)로 연결된 앞선 문장에 있을 땐 which를 사용하는 것입니다.다른 예를 들어보도록 하겠습니다. The U.S. used nearly nine billion barrels of petroleum last year, two-thirds of which went towards transportation에서 which는 콤마 앞에 있는 문장의 nine billion barrels of petroleum을 지칭합니다. 그렇기 때문에 two-thirds of which는 ‘석유 90억 배럴의 3분의 2’라는 의미를 갖게 됩니다.이와 더불어 which는 콤마 앞의 문장 전체를 지칭하는 역할을 하기도 합니다. Every child and every family is different, which means that there can never be a single recipe for raising a baby의 예를 들어보죠. 여기에서 which는 콤마 앞에 있는 every child and every family is different 문장 전체를 지칭합니다. 그러므로 ‘모든 아이와 모든 가족은 다른데, 이는 아이를 기르는 데 하나의 양육법만 있을 수 없다는 것을 의미한다’는 뜻을 갖습니다.