울주군, 미래 교육 i4.0 캠퍼스 코로나 불구 '순항'

군-UNIST, 울주 학생 교육 프로그램 개강…학생들 호평울산시 울주군이 관내 중학생들의 교육을 위해 역점시책으로 추진하는 '울주형 미래 교육 i4.0 캠퍼스'가 코로나19에도 불구하고 인기리에 순항하고 있다.이 사업은 울주군과 UNIST(울산과학기술원)가 울주 중학생들을 대상으로 만든 교육 프로그램으로 올해는 '울주 The Dream Campus'(울주 더 드림 캠퍼스)로 명명하고 개강했다.울주 더 드림 캠퍼스는 지역 학생들의 미래 IT 교육과 체험 학습 등 17개 다양한 프로그램으로 구성됐다.UNIST 재학생 동아리들이 관내 중학생들에게 미래 IT 교육(AI, 영상편집, 3D프린팅 등), 프로그래밍, 천체관측, 물리·화학실험 등의 과학기술 분야는 물론 악기, 운동, 요리와 같은 다양한 프로그램을 교육하고 있다.주요 강좌는 ▲ 신기한 미래기술 체험 ▲ 대학생들과 한판 토론 ▲ 음악 밴드 연주, 점프 투 Dragon Tornado 축구교실, UNIST와 함께하는 수학, 물리 대잔치 ▲ 케미라이프 화학실험 ▲ 파이썬 코딩 ▲ 미래의 나에게 보내는 대학 생활 블로그 영상제작 ▲ 생물학 세계 등이다.울주군과 UNIST가 손잡고 지역 학생들의 학습권 보장과 다양한 학습환경 제공을 위해 군이 6억원을 투입하고, UNIST는 인적·물적자원을 투입하는 사업으로 지난달 시작해 12월까지 운영될 예정이다.이선호 군수는 "관내 학생들에게 지원하는 교육·체험·문화·체육 프로그램은 미래 대한민국을 키우는 일"이라며 "앞으로도 더 많은 프로그램과 따뜻한 교육 콘텐츠로 아이 키우기 좋은 울주군을 조성하는 데 힘을 기울이겠다"고 말했다./연합뉴스