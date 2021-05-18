◈비보존그룹◇비보존제약▷대표 최재희
◈모두싸인▷부대표 박상현
◈아식스코리아▷대표 김원무
◈과학기술정보통신부▷장관실 비서실장 김남철
◈한국교육개발원▷부원장 겸 기획조정본부장 박병영▷미래교육연구본부장 황준성▷교육정책지원연구본부장 김경애▷국가교육통계연구본부장 임후남▷경영지원본부장 임승호▷교육정책네트워크 단장 임소현▷감사실장 김태현▷예산기획실장 윤인철▷홍보자료실장 강성국▷디지털교육연구센터 소장 장혜승▷교육복지연구실장 이선호▷교육시설·환경연구센터 소장 조진일▷교육통계센터 소장 이기준▷총무·계약실장 고민훈▷인사실장 이현주▷청사운영실장 성한규
◈한국공예·디자인문화진흥원◎전보<팀장급>▷경영본부 전략기획팀장 이선영▷한복진흥센터 한복산업팀장 홍기혜
◈국가철도공단<상임이사>▷시설본부장 신형하<본부장·단장급>▷영남본부장 윤혁천▷시설본부 자산운영단장 이재우
◈모두싸인▷부대표 박상현
◈아식스코리아▷대표 김원무
◈과학기술정보통신부▷장관실 비서실장 김남철
◈한국교육개발원▷부원장 겸 기획조정본부장 박병영▷미래교육연구본부장 황준성▷교육정책지원연구본부장 김경애▷국가교육통계연구본부장 임후남▷경영지원본부장 임승호▷교육정책네트워크 단장 임소현▷감사실장 김태현▷예산기획실장 윤인철▷홍보자료실장 강성국▷디지털교육연구센터 소장 장혜승▷교육복지연구실장 이선호▷교육시설·환경연구센터 소장 조진일▷교육통계센터 소장 이기준▷총무·계약실장 고민훈▷인사실장 이현주▷청사운영실장 성한규
◈한국공예·디자인문화진흥원◎전보<팀장급>▷경영본부 전략기획팀장 이선영▷한복진흥센터 한복산업팀장 홍기혜
◈국가철도공단<상임이사>▷시설본부장 신형하<본부장·단장급>▷영남본부장 윤혁천▷시설본부 자산운영단장 이재우
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