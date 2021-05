'무주택 실수요' LTV 완화에 찬성 52% vs 반대 41.8%

30대 찬성 비율 가장 높아…70% 육박국민 10명 중 절반은 무주택 실수요자에게 주택담보대출(LTV) 한도를 완화하는 데 찬성한다는 여론조사 결과가 18일 나왔다.리얼미터가 지난 14일 전국 만 18세 이상 500명을 대상으로 조사한 결과, '무주택 실수요자에 대해 LTV 완화를 찬성한다'는 응답은 52.0%로 집계됐다.'반대한다'는 41.8%로 나타났다.'잘 모르겠다'는 6.2%였다.권역별로는 인천·경기 등 수도권과 대전·세종·충청에서 '찬성한다'는 응답이 각각 61.9%, 61.3%로 높았다.서울의 경우 '찬성한다'는 51.5%, '반대한다'는 43.3%였다.연령대별로는 '무주택 실수요자' 범주에 속할 가능성이 큰 30대에서 '찬성한다' 비율이 69.3%로 높게 집계됐다.30대에서의 '반대한다'는 24.1%에 그쳤다.반면 20대(찬성 48.3% vs 반대 47.9%), 40대(찬성 48.4% vs 반대 46.8%), 60대(찬성 50.4% vs 반대 45.4%) 등에서는 찬반 응답이 팽팽했다.이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±4.4%포인트다./연합뉴스