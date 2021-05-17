◈신한금융투자◎신임<부서장>▷WM리서치부 김해영▷포트폴리오전략부 김범준▷신탁부 이상민▷디지털마케팅셀 정재윤
◈교보증권◎신규선임<부서장>▷총무부 김현희
◈차바이오텍◇마티카 바이오테크놀로지▷대표 송윤정
◈기획재정부<실장급>▷국가균형발전위원회 국가균형발전기획단장 이용재
◈국토교통부◎전보<과장급>▷장관실 비서실장 정진훈▷재정담당관 길병우▷첨단자동차과장 박문수
◈인사혁신처◎전보<과장급>▷인사혁신처 소청심사위원회 행정과장 김경민
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷대전지방식품의약품안전청장 김현중
◈새만금개발청▷기반시설과장 이상필
◈국방기술품질원▷생산품질경영본부장 김인식
◈한국철도기술연구원◎전보▷미래혁신전략실장 전현규▷첨단철도기술기획실장 사공명▷연구관리팀장 이호규▷정보자산팀장 문진한▷인력개발팀장 안수근▷구매자산팀장 이호성
◈한국고전번역원▷경영지원본부장 유은종
◈금융위원회◎승진<고위공무원>▷금융그룹감독혁신단장 최용호
◈주택금융공사◎신임▷상임이사 이규진◎전보▷기획조정실장 한윤식▷인사부장 최상철
◈한국농어촌공사▷농어촌연구원장 최강원
◈교보증권◎신규선임<부서장>▷총무부 김현희
◈차바이오텍◇마티카 바이오테크놀로지▷대표 송윤정
◈기획재정부<실장급>▷국가균형발전위원회 국가균형발전기획단장 이용재
◈국토교통부◎전보<과장급>▷장관실 비서실장 정진훈▷재정담당관 길병우▷첨단자동차과장 박문수
◈인사혁신처◎전보<과장급>▷인사혁신처 소청심사위원회 행정과장 김경민
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷대전지방식품의약품안전청장 김현중
◈새만금개발청▷기반시설과장 이상필
◈국방기술품질원▷생산품질경영본부장 김인식
◈한국철도기술연구원◎전보▷미래혁신전략실장 전현규▷첨단철도기술기획실장 사공명▷연구관리팀장 이호규▷정보자산팀장 문진한▷인력개발팀장 안수근▷구매자산팀장 이호성
◈한국고전번역원▷경영지원본부장 유은종
◈금융위원회◎승진<고위공무원>▷금융그룹감독혁신단장 최용호
◈주택금융공사◎신임▷상임이사 이규진◎전보▷기획조정실장 한윤식▷인사부장 최상철
◈한국농어촌공사▷농어촌연구원장 최강원
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