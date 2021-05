부산은행, 챌린지 적금 '40주 챌린지 위드 CGV' 이벤트 실시

27일 출시되는 챌린지 적금에 이벤트 연계최대 6만9000원 CGV 혜택 및 TOSS포인트 제공BNK부산은행은 CJ CGV㈜와 전략적 업무협약을 통해 적금을 가입하고 매주 5만원 이상 불입하면 3주마다 혜택을 제공하는 챌린지 적금 ‘40주 챌린지 with CGV’ 이벤트를 실시한다고 12일 밝혔다.오는 27일부터 2만좌 한정으로 2개월간 판매되는 부산은행 챌린지 적금 ‘40주 챌린지 with CGV’는 실명의 개인이면 누구나 ‘부산은행 모바일뱅킹 앱(APP)’ 또는 ‘TOSS 앱’을 통해 가입 가능한 상품이다.이벤트 대상은 부산은행 챌린지 적금 및 ‘40주 챌린지 with CGV’ 부가 서비스에 가입한 고객이다.대상고객은 40주 동안 매주 5만원 이상 적금을 불입해 최종 200만원을 모으면 CGV 혜택을 받을 수 있다. 3주마다(마지막은 4주) 총 13번의 챌린지를 성공하면 최대 6만9000원 상당의 CGV쿠폰 13장(영화 할인권, 매점콤보 할인권, 포토플레이 이용권, 영화 무료 관람권 등)을 제공한다.토스(TOSS)앱을 통해 챌린지 적금을 가입하면 TOSS포인트 5000점(P)도 추가로 받을 수 있다.이날부터 26일까지는 챌린지 적금 사전 가입 희망 고객을 대상으로 사전 이벤트를실시한다. 신청 고객에게는 개별적으로 상품 출시 정보와 가입 링크를 전송한다. 전송된 링크를 통해 상품을 가입하면 ‘CGV 시그니처 팝콘’을 제공한다. 사전이벤트 참여는 CGV 모바일 앱 및 온라인 홈페이지를 통해 할 수 있다.김양욱 부산은행 언택트영업부 부장은 “향후 부산은행과 CGV는 다양한 혜택을 기반으로 한 제휴적금 상품 개발 외에도 영화 마니아들을 위한 신규 비즈니스 모델 발굴 및 공동마케팅을 지속적으로 추진할 것”이라고 말했다.부산=김태현 기자 hyun@hankyung.com