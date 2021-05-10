◈TSK코퍼레이션▷대표이사 사장 최인호
◈한국애브비▷전무 유승빈
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷기획재정담당관 박성훈▷미래전략과장 최재혁▷국고과장 김구년
◈통일부◎전보<과장급>▷통일정책실 정책기획과장 서한교▷국립통일교육원 연구개발과장 서민규▷남북공동연락사무소사무처 교류부 과장 김성현
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷강원지방기상청장 박훈
◈한국과학기술연구원(KIST)◎전보▷뇌과학융합연구단장 김진현
◈한국원자력연구원▷소통협력부장 황순관
◈한국철도기술연구원◎전보▷연구기획본부장 김춘수▷신교통혁신연구소장 박춘수▷철도시험인증센터장 정종덕▷차세대철도차량본부장 곽재호▷첨단궤도토목본부장 박영곤▷스마트전기신호본부장 정락교
◈한국과학기술원(KAIST)▷홍보실장 민현숙
◈한국애브비▷전무 유승빈
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷기획재정담당관 박성훈▷미래전략과장 최재혁▷국고과장 김구년
◈통일부◎전보<과장급>▷통일정책실 정책기획과장 서한교▷국립통일교육원 연구개발과장 서민규▷남북공동연락사무소사무처 교류부 과장 김성현
◈기상청◎임용<고위공무원단>▷강원지방기상청장 박훈
◈한국과학기술연구원(KIST)◎전보▷뇌과학융합연구단장 김진현
◈한국원자력연구원▷소통협력부장 황순관
◈한국철도기술연구원◎전보▷연구기획본부장 김춘수▷신교통혁신연구소장 박춘수▷철도시험인증센터장 정종덕▷차세대철도차량본부장 곽재호▷첨단궤도토목본부장 박영곤▷스마트전기신호본부장 정락교
◈한국과학기술원(KAIST)▷홍보실장 민현숙
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