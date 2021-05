신보, 중소기업 주간행사 비대면 개최…온라인 채용박람회 진행

신용보증기금은 33회 중소기업주간을 맞아 중소기업 활력 제고를 위한 '신용보증기금과 함께 중소기업 파워-업(Power-UP)' 행사를 비대면 온라인 방식으로 진행한다고 10일 밝혔다.이번 행사는 ▲ 중소기업의 구인난 해소를 위한 '2021 우수 중소기업 A to Z' 온라인 채용박람회 ▲ 신보가 운영하는 중소기업 채용플랫폼 '잡클라우드' 서비스 활성화를 위한 '대국민 공모전' ▲ 중소기업의 경영 애로 해결을 위한 '비대면 라이브 컨설팅'으로 구성된다.우선 한국장학재단과 함께 진행하는 '2021 우수 중소기업 A to Z' 온라인 채용박람회는 다음 달 11일까지 진행된다.채용 포털사이트 잡코리아에 전용채용관(www.jobatoz.co.kr)을 개설해 신보를 이용하는 우수 중소기업 100개사의 구인정보를 알릴 기회를 제공하며, 한국장학재단과 연계된 전국 대학교와 특성화고교에 집중 홍보해 중소기업과 청년의 일자리 미스매치를 해소하는 기회의 장이 되도록 할 방침이다.신보의 채용플랫폼 '잡클라우드' 서비스 활성화를 위한 '대국민 공모전'도 내달 11일까지 진행한다.잡클라우드 홍보아이디어, IT 트렌드 기반의 융·복합 서비스 방안, 중소기업·구직자 일자리 매칭 활성화 방안, 잡클라우드 발전을 위한 아이디어 중 1가지 주제를 선택해 응모하면 된다.접수는 공모전 공식 사이트(www.jobcloudidea.co.kr)에서 받는다.대상 1명(100만원), 최우수상 1명(50만원), 우수상 3명 이내(각 20만원), 입상 30명 이내(3만원 상당 홍보용품)를 선정해 온누리상품권을 지급한다.이달 11일과 13일 이틀간은 중소기업의 경영애로 해결을 위한 '비대면 라이브 컨설팅'을 운영한다.사전 컨설팅 신청 기업에 해외진출(베트남), 인사조직, 온라인 마케팅 등 분야별 전문가와 비대면 실시간 상담을 제공할 예정이다./연합뉴스