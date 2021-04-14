◈한국경제TV◎승진▷부국장 이성경▷보도본부 정경부장 김정필▷〃기획제작1부장 이계우▷〃기획제작3부장 김태일▷〃대외사업부장 박정윤▷비즈니스본부 광고마케팅부 뉴미디어광고팀장 박준식(부장급)▷경영기획실 총무부장 박상근▷보도본부 뉴스제작팀장 김재성▷〃성장기업부 IT벤처팀장 이준호▷〃영상취재팀장 양진성▷비즈니스본부 와우넷부 팀장 오준석◎전출▷와우에스앤에프 대표이사 김경식
◈산림청◎승진<서기관>▷법무감사담당관실 송영림 조성동▷운영지원과 정호영<기술서기관>▷법무감사담당관실 정연국▷정보통계담당관실 이수성▷산림복지정책과 심양수▷산불방지과 최상록▷산림병해충방제과 윤찬균▷동부지방산림청 산림경영과장 김진
◈고려대▷사회공헌원장 어도선
◈산림청◎승진<서기관>▷법무감사담당관실 송영림 조성동▷운영지원과 정호영<기술서기관>▷법무감사담당관실 정연국▷정보통계담당관실 이수성▷산림복지정책과 심양수▷산불방지과 최상록▷산림병해충방제과 윤찬균▷동부지방산림청 산림경영과장 김진
◈고려대▷사회공헌원장 어도선
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