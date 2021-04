REC 종합관리시스템에 분산신원증명 도입으로 개인정보 보호 강화

비대면 업무절차 도입으로 계좌등록, 서류 접수도 온라인으로 가능



한국남부발전(주)(사장 신정식)이 공공기관 최초로 분산신원증명 인증기술(DID)을 신재생에너지 공급인증서(REC) 종합관리시스템에 도입했다. 개인정보보호 강화는 물론, 시스템과 함께 추진되는 비대면 업무절차 시행은 민간 이용자 편의 증진에 도움이 될 전망이다.



남부발전은 블록체인 DID 인증기술 기반의 ‘NEW REC 관리시스템’ 모바일 앱(App)을 개발해 배포했다고 6일 밝혔다. 블록체인은 누구나 열람할 수 있는 장부에 거래내역을 투명하게 기록하고, 여러 대의 컴퓨터에 이를 복제해 저장하는 분산형 데이터 저장기술, 여러 대의 컴퓨터가 기록을 검증해 해킹 방지가 가능하다.



DID 인증기술이란 개인의 기기에 신원 정보를 분산시켜 관리하는 전자신분증 시스템을 일컫는다. 이를 활용하면 회원사가 개인정보를 통제하는 권리를 갖게 되며, 기관이 개인정보를 보유해 발생할 수 있는 유출사고를 방지할 수 있다.



신재생에너지 공급의무사로, 블록체인 기술 기반의 ‘NEW REC 종합관리시스템’을 운영 중인 남부발전은 8,108개사에 달하는 REC거래 이해관계자의 인증절차 보완과 정보보호 강화를 목적으로 DID 인증기술을 도입했다.



남부발전은 ‘NEW REC 관리시스템’을 활용해 회원사 사업자등록번호와 관련 발급정보를 연결 후 블록체인으로 저장, 발급이력에 대한 위‧변조를 방지했다. 기술 도입과 함께 내방 또는 우편으로 제출받던 계좌등록, 계약변경 서류 접수 등의 과정을 비대면(온라인)으로 전환해 편의성을 높였다.



남부발전은 DID 인증을 기반으로 한 비대면 서비스를 추가 발굴해 활용범위를 점진적으로 넓혀나가며, 발전공기업 통합 DID 인증체계(REC 분야) 구축을 위해 관련 기관 협의를 진행할 계획이다.



류호용 디지털정보보안처장은 “블록체인 기술을 활용해 개인정보 보호 강화와 더불어 편리한 비대면 업무환경을 만들어 가겠다”며, “앞으로도 디지털 新기술 적용과 활성화로 다양한 대국민 서비스를 제공하겠다”고 말했다.



부산=김태현 기자 hyun@hankyung.com

