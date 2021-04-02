◈한양증권◎신규 선임<센터장>▷IB금융센터장 조달호▷구조화금융센터장 김완진▷트레이딩센터장 김형수<부서장>▷플러스운용부장 박홍진▷기업금융부장 유문성▷특수IB3부장 김승범▷주식파생부장 김원동▷전략기획부장 홍성환
◈한국후필름비즈니스이노베이션(前 한국후지제록스)▷대표이사 사장 요코타 토모히사
◈한국경영자총협회◎전보<부서장>▷고용·사회정책본부장 이형준▷연수본부장 김동욱▷회원지원본부장 강상규▷경영지원실장 이상규<팀장>▷지방·단체협력팀장 조재인▷고용정책팀장 임영태▷감사팀장 안형진▷경제분석팀장 이승용▷총무팀장 권혁종◎승진<팀장>▷규제개혁팀장 김재현▷임금·HR정책팀장 김선애
◈기획재정부<국장급>▷재정관리국장 한경호▷재정성과심의관 배지철
◈과학기술정보통신부<과장급>▷국립중앙과학관 김정훈▷우주전파센터장 김문정▷중앙전파관리소 전파보호과장 권은정▷서울전파관리소 운영지원과장 김명희▷부산전파관리소장 김정태
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷통상협력국장 서가람▷통상법무정책관 김성열▷무역안보정책관 제경희◎전보<과장급>▷산업정책과장 윤성혁▷소재부품장비총괄과장 윤창현▷지역경제총괄과장 서기웅▷원전산업정책과장 김규성▷재생에너지산업과장 문양택
◈행정안전부◎<국장급>▷정부청사관리본부 청사시설기획관 박형배▷국가정보자원관리원 광주센터장 황규철
◈통일부◎전보<고위공무원>▷통일정책실장 백태현
◈문화체육관광부▷장관정책보좌관 나성채
◈환경부◎전보<국장급>▷한강유역환경청장 조희송▷금강유역환경청장 정종선▷국립환경인재개발원장 박하준◎승진<국장급>▷한강홍수통제소장 정희규
◈해양수산부◎전보<국장급>▷여수지방해양수산청장 조신희
◈금융위원회▷금융정보분석원장 김정각
◈한국과학기술연구원(KIST)◎승진▷한국과학기술연구원 뇌과학연구소 뇌과학창의연구단장 최낙원
◈동국대 서울캠퍼스▷융합생명과학연구원장 임군일▷미래기술원장 김득영
◈KBS미디어▷콘텐츠사업본부장 전제연
◈한국후필름비즈니스이노베이션(前 한국후지제록스)▷대표이사 사장 요코타 토모히사
◈한국경영자총협회◎전보<부서장>▷고용·사회정책본부장 이형준▷연수본부장 김동욱▷회원지원본부장 강상규▷경영지원실장 이상규<팀장>▷지방·단체협력팀장 조재인▷고용정책팀장 임영태▷감사팀장 안형진▷경제분석팀장 이승용▷총무팀장 권혁종◎승진<팀장>▷규제개혁팀장 김재현▷임금·HR정책팀장 김선애
◈기획재정부<국장급>▷재정관리국장 한경호▷재정성과심의관 배지철
◈과학기술정보통신부<과장급>▷국립중앙과학관 김정훈▷우주전파센터장 김문정▷중앙전파관리소 전파보호과장 권은정▷서울전파관리소 운영지원과장 김명희▷부산전파관리소장 김정태
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷통상협력국장 서가람▷통상법무정책관 김성열▷무역안보정책관 제경희◎전보<과장급>▷산업정책과장 윤성혁▷소재부품장비총괄과장 윤창현▷지역경제총괄과장 서기웅▷원전산업정책과장 김규성▷재생에너지산업과장 문양택
◈행정안전부◎<국장급>▷정부청사관리본부 청사시설기획관 박형배▷국가정보자원관리원 광주센터장 황규철
◈통일부◎전보<고위공무원>▷통일정책실장 백태현
◈문화체육관광부▷장관정책보좌관 나성채
◈환경부◎전보<국장급>▷한강유역환경청장 조희송▷금강유역환경청장 정종선▷국립환경인재개발원장 박하준◎승진<국장급>▷한강홍수통제소장 정희규
◈해양수산부◎전보<국장급>▷여수지방해양수산청장 조신희
◈금융위원회▷금융정보분석원장 김정각
◈한국과학기술연구원(KIST)◎승진▷한국과학기술연구원 뇌과학연구소 뇌과학창의연구단장 최낙원
◈동국대 서울캠퍼스▷융합생명과학연구원장 임군일▷미래기술원장 김득영
◈KBS미디어▷콘텐츠사업본부장 전제연
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