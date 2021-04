MBC가 창사 60주년 슬로건인 'GO! MBC'를 모티프로 한 매니페스토와 브랜드송을 선보인다고 1일 밝혔다.가수 태연이 지난 1월 내레이터로 참여한 첫 번째 매니페스토 '엠빅' 편에 이어 '뉴스데스크' 앵커인 이재은 아나운서가 내레이터로 나선 '도전이 삶의 태도가 되다' 편이 공개된다.이번 매니페스토는 슬로건 'GO! MBC'를 새롭게 해석해 '크고 어려운 한 번의 도전 대신 매일매일 작은 도전을 하자'는 내용으로 남녀노소 모두가 공감할 수 있는 에피소드를 담았다.또 싱어송라이터 스텔라장이 작사·작곡한 창사 60주년 브랜드송 'Let's GO MBC'가 공개된다.2018년 윤종신이 작사·작곡한 '두근두근 MBC'에 이어 2년 만에 선보이는 MBC의 새로운 브랜드송이다.MBC는 하반기에도 7월 도쿄올림픽에 맞춰 스포츠 스타들과 다양한 'GO! MBC' 캠페인을 전개해 나갈 예정이다.​​/연합뉴스