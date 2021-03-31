◈신영증권◎승진<부장>▷대치센터 이재용▷상품개발부 최윤미▷서면지점 배철민▷IT업무지원팀 정의석▷FSS부 한동민▷영업부 박세진▷ECM부 정기영▷자산운용부 김륜태▷크레딧 마켓부 김보성▷프로젝트금융부 김충기▷해운대지점 이상순<차장>▷개발금융부 이흥규▷광주지점 박영미▷디지털사업TFT 왕현정▷미래금융팀 김민수▷반포지점 김의준▷반포지점 이준호▷산업분석팀 이지연▷솔루션기획부 이현진▷IT고객지원팀 박용진▷IT업무지원팀 예지애 최성일▷SP 세일즈부 이권철▷APEX패밀리오피스부 백정은▷FICC파생운용부 강철민▷영업부 고서연 김문상▷인텔리전스전략실 김수현 이광학▷자산운용부 한주성▷재무관리팀 천상현▷채권영업부 김현경▷채권운용부 강현호▷커스터머저니(Customer Journey)부 이태환◎전보<부장>▷개발금융부 양병우▷자산운용부 공영권<차장>▷경영지원팀 신동규▷대치센터 변미우▷VC사업부 조용재▷파생전략운용부 박민혜
◈DB금융투자◎보임▷Equity운용본부장 김현구▷FICC운용팀장 김창섭▷종합금융3팀장 강도형▷기관금융팀장 김범진▷IT기획파트장 이재광▷IT개발파트장 박상배◎전보▷매체관리파트장 이재성
◈이스트스프링자산운용◎승진<상무>▷주식운용본부 김흥직▷QPS본부 방대진▷AI본부 김성훈<이사>▷컴플라이언스&리스크관리본부 컴플라이언스팀 문성회▷인사팀 류지현
◈레이크투자자문▷상무 전돈찬
◈NH헤지자산운용◎신규선임<본부장>▷경영지원본부 김남영
◈카카오뱅크◎신규 선임<임원>▷준법감시인 권태훈▷최고커뮤니케이션책임자 김재곤◎이동<임원>▷내부감사책임자 유호범
◈남양금속◎승진▷사장 김현성▷부사장 김현수▷상무 심영학▷이사 이철수
◈교육부▷대통령비서실 박대림▷중앙교육연수원 배정익▷경북대 행정지원부장 전용진▷경북대 입학과장 이상준▷부경대 산학협력부장 이일준▷한국교원대 입학인재관리과장 최인성▷부산대 국제협력실장 정봉구
◈고용노동부◎임용<국장급>▷정책기획관 박준호
◈통일부◎전보<과장급>▷한반도통일미래센터 관리과장 최석찬
◈한국기계연구원▷제조장비연구소장 박천홍▷대외협력실장 서지현
◈한국농촌경제연구원◎승진▷선임연구위원 김정섭 마상진 이명기▷연구위원 김상효 김종인 박성진 최용호▷책임행정원 이정현
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷부원장 조민수▷국가과학기술데이터본부장 최광남▷국가슈퍼컴퓨팅본부장 이식▷정책부장 최희석▷경영지원부장 송장헌▷기획부장 김민기
◈이화여대▷대학원색채디자인전공주임교수 최경실▷수학과장 겸 정보보호학연계전공주임교수 김현규▷학생상담센터소장 오혜영▷이화미디어센터부주간 윤호영▷세포신호전달계바이오의약연구센터소장 서은경▷여성신학연구소장 정희성▷사회복지연구소장 최승원▷대학원아동학과장 겸 아동학연계전공주임교수 이운경
◈헤럴드▷대표이사 전창협 최진영
◈DB금융투자◎보임▷Equity운용본부장 김현구▷FICC운용팀장 김창섭▷종합금융3팀장 강도형▷기관금융팀장 김범진▷IT기획파트장 이재광▷IT개발파트장 박상배◎전보▷매체관리파트장 이재성
◈이스트스프링자산운용◎승진<상무>▷주식운용본부 김흥직▷QPS본부 방대진▷AI본부 김성훈<이사>▷컴플라이언스&리스크관리본부 컴플라이언스팀 문성회▷인사팀 류지현
◈레이크투자자문▷상무 전돈찬
◈NH헤지자산운용◎신규선임<본부장>▷경영지원본부 김남영
◈카카오뱅크◎신규 선임<임원>▷준법감시인 권태훈▷최고커뮤니케이션책임자 김재곤◎이동<임원>▷내부감사책임자 유호범
◈남양금속◎승진▷사장 김현성▷부사장 김현수▷상무 심영학▷이사 이철수
◈교육부▷대통령비서실 박대림▷중앙교육연수원 배정익▷경북대 행정지원부장 전용진▷경북대 입학과장 이상준▷부경대 산학협력부장 이일준▷한국교원대 입학인재관리과장 최인성▷부산대 국제협력실장 정봉구
◈고용노동부◎임용<국장급>▷정책기획관 박준호
◈통일부◎전보<과장급>▷한반도통일미래센터 관리과장 최석찬
◈한국기계연구원▷제조장비연구소장 박천홍▷대외협력실장 서지현
◈한국농촌경제연구원◎승진▷선임연구위원 김정섭 마상진 이명기▷연구위원 김상효 김종인 박성진 최용호▷책임행정원 이정현
◈한국과학기술정보연구원(KISTI)▷부원장 조민수▷국가과학기술데이터본부장 최광남▷국가슈퍼컴퓨팅본부장 이식▷정책부장 최희석▷경영지원부장 송장헌▷기획부장 김민기
◈이화여대▷대학원색채디자인전공주임교수 최경실▷수학과장 겸 정보보호학연계전공주임교수 김현규▷학생상담센터소장 오혜영▷이화미디어센터부주간 윤호영▷세포신호전달계바이오의약연구센터소장 서은경▷여성신학연구소장 정희성▷사회복지연구소장 최승원▷대학원아동학과장 겸 아동학연계전공주임교수 이운경
◈헤럴드▷대표이사 전창협 최진영
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