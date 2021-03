경기 양평군은 대기환경 개선을 위해 전기이륜차 31 대 가량의 구매 비용을 지원하는 ‘ 전기이륜차 보급사업 ’ 을 추진한다고 29일 발표했다 .

보조금 신청은 저공해차 통합누리집 사이트를 통해 가능하며 , 구매 희망자가 전기이륜차 판매대리점을 방문해 구매계약 · 구매지원 신청서를 작성하면 판매대리점에서 관련 절차를 대행하게 된다 .

신청 대상은 공고일 기준 3 개월 이전 관내에 주민등록을 둔 만 18 세 이상 군민 , 법인 · 단체며 , 공공기관의 경우 공고일 이전 양평군에 주소를 둔 사업장 등이다 .

보조금은 차종별로 경형 150 만원 , 소형 260 만원 , 중형 290 만원 , 대형 330 만원까지 지원받을 수 있다 .

군은 이와 함께 이용자 안전 확보를 위한 AS 확약보험제도 도입에 따라 주요부품에 대한 무상 AS 기간을 설정해 AS 확약 보험증서나 보험증권을 환경부에 제출한 차종에 대해서도 지원한다 .

정동균 양평군수는 “ 전기차 , 수소차 보급사업에 이어 미세먼지를 줄이고 대기질 개선을 통한 쾌적한 대기환경 조성을 위해 친환경 차량 보급에 최선을 다하겠다 ” 고 말했다 .

한편 자세한 문의는 양평군 홈페이지 공고 · 고시란을 참조하면 된다. 양평=

윤상연 기자 syyoon1111@hankyung.com