◈한국경제신문▷논설위원실 논설위원(부국장) 박성완▷〃 논설위원(부장) 박수진▷광고국 신문광고 부국장 전우형▷편집국 영상정보부 선임기자(부국장대우) 김병언▷〃 정책·국제부문장 겸 경제부장 박준동▷〃 산업부문장 겸 산업부장 이심기▷〃 마켓부문장 겸 금융부장 장진모▷〃 영상부문장 겸 디지털라이브부장 조성근▷〃 건설부동산부장 서욱진▷〃 생활경제부장 김형호▷〃 마켓인사이트부장 고경봉▷〃 중소기업벤처부장 이정선▷〃 지식사회부장 송종현▷〃 영상정보부장 강은구▷제작국장 정희준▷광고국 신문마케팅1부장 유형노▷〃 신문마케팅2부장 김대환▷경영지원실 업무지원국 관재부장 전병국◇아그로플러스▷대표이사 유병연◇한경닷컴▷상무보 김태완▷뉴스국장 이상열
◈한국광물자원공사▷해외자원본부장 권순진▷자원기반본부장 박명재▷비서실장 김경호▷재무관리처장 안종령▷해외기획처장 서경환▷개발지원처장 김남인▷기술연구원장 최욱진▷자산매각지원실장 류나영▷법무실장 윤상수▷남북자원실장 김문섭▷광산안전사업실장 김영석▷감사팀장 손영보▷전략기획팀장 이제희▷예산파트장 마일환▷자금팀장 박가연▷해외총괄팀장 신병훈▷자산매각1분과장 신동호▷안전기획분과장 이준용
◈한국광물자원공사▷해외자원본부장 권순진▷자원기반본부장 박명재▷비서실장 김경호▷재무관리처장 안종령▷해외기획처장 서경환▷개발지원처장 김남인▷기술연구원장 최욱진▷자산매각지원실장 류나영▷법무실장 윤상수▷남북자원실장 김문섭▷광산안전사업실장 김영석▷감사팀장 손영보▷전략기획팀장 이제희▷예산파트장 마일환▷자금팀장 박가연▷해외총괄팀장 신병훈▷자산매각1분과장 신동호▷안전기획분과장 이준용
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