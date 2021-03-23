◈남양금속◎승진▷사장 김현성▷부사장 김현수▷상무 심영학▷이사 이철수
◈국토교통부◎승진<실장급>▷주택토지실장 김수상◎전보<국장급>▷주거복지정책관 김홍목▷자동차정책관 김정희▷항공정책관 윤진환
◈KGC인삼공사<본부장>▷마케팅 이종림▷영업 이상권▷원료 박만수<실장>▷IT혁신실장 김정관▷마케팅실장 이홍규▷브랜드실장 김형숙▷화장품사업실장 이정훈▷영업기획실장 이은복▷신성장사업실장 박순영▷홍삼제품연구소장 홍순기▷기반기술연구소장 안희준▷글로벌연구소장 이윤범▷해외기획실장 노현우▷해외사업실장 김영빈◇KGC라이프앤진▷대표이사 전정수
◈국토교통부◎승진<실장급>▷주택토지실장 김수상◎전보<국장급>▷주거복지정책관 김홍목▷자동차정책관 김정희▷항공정책관 윤진환
◈KGC인삼공사<본부장>▷마케팅 이종림▷영업 이상권▷원료 박만수<실장>▷IT혁신실장 김정관▷마케팅실장 이홍규▷브랜드실장 김형숙▷화장품사업실장 이정훈▷영업기획실장 이은복▷신성장사업실장 박순영▷홍삼제품연구소장 홍순기▷기반기술연구소장 안희준▷글로벌연구소장 이윤범▷해외기획실장 노현우▷해외사업실장 김영빈◇KGC라이프앤진▷대표이사 전정수
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