기성용, '학폭' 피해 주장 C·D 고소

5억 원 손해배상 청구 소송까지



C·D 측 "기성용 고소, 환영한다"

기성용 /사진=한경DB

/사진=박지훈 변호사 제공 영상 캡처

/사진=박지훈 변호사 제공 영상 캡처

기성용 측의 법적 대응에 "학폭 피해를 입었다"는 C·D 측이 '환영한다'는 반응을 보였다.22일 기성용 측의 학폭 피해자라 주장하고 있는 C·D의 법률대리인 법무법인 현의 박지훈 변호사는 "기성용 선수 측 법률대리인이 피해자들을 상대로 민·형사 소송을 제기했다는 뉴스를 접했는바, 드디어 법정에서 진실을 가릴 수 있게 돼 진심으로 환영한다"고 밝혔다.그러면서 지난 16일 MBC 'PD수첩'을 통해 일부 공개됐던 기성용 후배와 피해자 D 간의 통화 녹음이 담긴 동영상을 공개했다.동영상에는 기성용의 후배 권모 씨와 C 씨의 통화 내역이 담겨 있다. 권 씨는 기성용 측으로부터 먼저 연락을 받았다고 밝히면서 "(기성용이) 지난날 과오도 있고, 이제껏 잘못한 것도 있겠지만, 형도 지금 축구인이고, 이미지가 있지 않겠냐"며 "형이 사과를 하고 인정하면, 다 잃고나서 사과하는 거 아니냐"는 말을 했다고 전했다.이어 "(기성용) 형을 좀 지켜주려면, 대화라는 걸 하거나 해야되지 않겠냐는 말을 했다"고 덧붙였다.C 씨는 "(기성용) 형에게 전해달라"며 "(학폭은) 오보(라고) 기사를 내는 것에 대해 변호사에게도 얘낄 했다"며 "문제가 커지면 내가 나서서 '오보기사'라고 하고, 인터뷰를 하겠다"고 말했다.그러면서 "(가해자 B씨)** 형이랑 성용이 형이랑 같이 한 번 만났으면 좋겠다"며 "오늘이라도 ** 형은 무조건 나와달라고 좀 전해달라"고 부탁했다.권 씨가 "오보기사를 먼저 내는게 어떻겠냐"는 제안에 C 씨는 "난 만나고, 하는게 낫다"는 입장을 피력했다.박 변호사 측은 "본 통화내용 외에 약 60여 통의 회유, 협박, 강요가 있었다"고 덧붙였다.C와 D 씨는 기성용의 초등학교, 중학교 후배이며 2000년도에 기성용과 동료 B 선수에게 수십여 차례에 걸쳐 유사성행위, 폭행 등의 '학폭' 피해를 입었다고 주장했다.기성용 측은 "사실무근"이라는 입장을 밝혔고, C, D 씨는 폭로 이후 중학교 시절 자신들이 후배들에게 유사성행위를 강요하고, 폭력을 행사한 게 문제가 돼 담당 코치 등 관련자들이 대거 문책을 당한 사실이 알려지면서 진위 여부에 더욱 이목이 쏠렸다.C, D 측은 "기성용이 고소하면 관련 자료를 법정에서 공개하겠다"는 입장을 밝혀왔던 상황에서, 기성용 측은 "당사자인 내가 괜찮다"며 "어서 증거라는 자료를 공개하라"는 입장이었다. 하지만 17일 방송된 MBC 'PD수첩'을 통해 C, D 측이 "기성용의 신체 부위를 안다"고 주장하면서 재차 가해자로 기성용을 지목하면서 기성용 측은 5억 원의 손해배상청구소송과 형사책임을 묻기 위한 고소장을 접수했다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com