◈공정거래위원회◎승진<고위공무원 가급>▷상임위원 정진욱
◈기획재정부<국장급>▷복권위원회 사무처장 김서중
◈과학기술정보통신부◎임용<실장급>▷과학기술혁신조정관 오태석
◈산업통상자원부◎임용<과장급>▷장관정책보좌관 김완원
◈행정안전부◎승진<국장급>▷중앙재난안전상황실장 임현우▷정부합동민원센터 민원상담심의관 김준희◎전보<과장급>▷혁신기획과장 고은영▷상황담당관 박우진▷자연재난대응과장 정제룡▷재난구호과장 이태석▷국가기록원 행정기록지원과장 강성천▷국가기록원 역사기록관장 남성운▷국가기록원 행정기록관장 이진영▷대통령기록관 생산지원과장 배이철
◈외교부<국장>▷기후환경과학외교국장 이동규<심의관(급)>▷재외공관담당관 정대섭▷공공외교총괄과장 강수연
◈국방부◎승진<서기관>▷차관실 김해인▷법무관리관실 오병세▷기획관리관실 강정화 김지형▷정보화기획관실 박신영▷정책기획관실 이갑준▷인사기획관실 최효진▷보건복지관실 이상선 이지은▷군수관리관실 엄혜선▷군사시설기획관실 한초이<기술서기관>▷계획예산관실 이수진
◈통일부◎전보<고위공무원>▷개성공단남북공동위원회 사무처장 여상기▷북한인권기록센터장 김종우
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷수입식품안전정책국장 김유미▷의약품안전국 마약안전기획관 신준수◎전보<국장급>▷의료기기안전국장 권오상<과장급>▷수입식품안전정책국 수입식품정책과장 김솔▷〃 수입유통안전과장 이성도▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 김춘래▷〃 의약외품정책과장 박공수▷의료기기안전국 의료기기정책과장 이남희▷서울지방식품의약품안전청 운영지원과장 김태영▷〃 농축수산물안전과장 운재호▷〃 수입관리과장 옥기석▷경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전과장 김규▷대전지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 박종필
◈서울대▷글로벌사회공헌단 단장 여명석▷〃 부단장 이유미▷〃 글로벌사회서비스센터장 이지현▷〃 글로벌개발협력센터장 문효열
◈기획재정부<국장급>▷복권위원회 사무처장 김서중
◈과학기술정보통신부◎임용<실장급>▷과학기술혁신조정관 오태석
◈산업통상자원부◎임용<과장급>▷장관정책보좌관 김완원
◈행정안전부◎승진<국장급>▷중앙재난안전상황실장 임현우▷정부합동민원센터 민원상담심의관 김준희◎전보<과장급>▷혁신기획과장 고은영▷상황담당관 박우진▷자연재난대응과장 정제룡▷재난구호과장 이태석▷국가기록원 행정기록지원과장 강성천▷국가기록원 역사기록관장 남성운▷국가기록원 행정기록관장 이진영▷대통령기록관 생산지원과장 배이철
◈외교부<국장>▷기후환경과학외교국장 이동규<심의관(급)>▷재외공관담당관 정대섭▷공공외교총괄과장 강수연
◈국방부◎승진<서기관>▷차관실 김해인▷법무관리관실 오병세▷기획관리관실 강정화 김지형▷정보화기획관실 박신영▷정책기획관실 이갑준▷인사기획관실 최효진▷보건복지관실 이상선 이지은▷군수관리관실 엄혜선▷군사시설기획관실 한초이<기술서기관>▷계획예산관실 이수진
◈통일부◎전보<고위공무원>▷개성공단남북공동위원회 사무처장 여상기▷북한인권기록센터장 김종우
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷수입식품안전정책국장 김유미▷의약품안전국 마약안전기획관 신준수◎전보<국장급>▷의료기기안전국장 권오상<과장급>▷수입식품안전정책국 수입식품정책과장 김솔▷〃 수입유통안전과장 이성도▷바이오생약국 바이오의약품정책과장 김춘래▷〃 의약외품정책과장 박공수▷의료기기안전국 의료기기정책과장 이남희▷서울지방식품의약품안전청 운영지원과장 김태영▷〃 농축수산물안전과장 운재호▷〃 수입관리과장 옥기석▷경인지방식품의약품안전청 농축수산물안전과장 김규▷대전지방식품의약품안전청 의료제품안전과장 박종필
◈서울대▷글로벌사회공헌단 단장 여명석▷〃 부단장 이유미▷〃 글로벌사회서비스센터장 이지현▷〃 글로벌개발협력센터장 문효열
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