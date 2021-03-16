◈무역협회▷상임감사 김병훈
◈한국전력◎이동<1(가)직급>▷계통계획처장 김세경▷송변전건설처장 황인목▷송변전운영처장 강유원▷광주전남본부장 김상권▷남부건설본부장 신근호▷서울본부 전력관리처장 박영신▷광주전남본부 전력관리처장 민병문<1(나)직급>▷송변전건설처 송전건설실장 김호곤▷경인건설본부 남서울인천건설지사장 김재훈▷〃 경기건설지사장 신종포
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 이성훈◎신규보임<과장>▷민원조사단 중앙민원사무소장 이관수▷심사관리관실 심사2담당관 최창덕▷심의실 감사품질지원관 김민정 여태승▷정보관리단 정보분석관리과장 김태익
◈과학기술정보통신부◎승진<4급>▷감사담당관실 신병철▷운영지원과 홍훈표▷기획재정담당관실 양영준▷연구개발정책과 이선미 박수진▷원천기술과 전승윤▷미래인재정책과 이태용▷정보통신정책총괄과 장기철▷인공지능기반정책과 윤홍권▷정보통신산업정책과 박현진▷네트워크정책과 설재진▷통신정책기획과 김단호▷방송진흥기획과 김희원▷전파정책기획과 강창묵▷과학기술정책과 온정성▷연구예산총괄과 김응복▷평가심사과 원성태▷중앙전파관리소 지원과 한충규
◈한국공예디자인문화진흥원◎승진<팀장>▷공예본부 공예기반팀 송유미
◈한국전력◎이동<1(가)직급>▷계통계획처장 김세경▷송변전건설처장 황인목▷송변전운영처장 강유원▷광주전남본부장 김상권▷남부건설본부장 신근호▷서울본부 전력관리처장 박영신▷광주전남본부 전력관리처장 민병문<1(나)직급>▷송변전건설처 송전건설실장 김호곤▷경인건설본부 남서울인천건설지사장 김재훈▷〃 경기건설지사장 신종포
◈감사원◎승진<고위감사공무원>▷공공감사운영단장 이성훈◎신규보임<과장>▷민원조사단 중앙민원사무소장 이관수▷심사관리관실 심사2담당관 최창덕▷심의실 감사품질지원관 김민정 여태승▷정보관리단 정보분석관리과장 김태익
◈과학기술정보통신부◎승진<4급>▷감사담당관실 신병철▷운영지원과 홍훈표▷기획재정담당관실 양영준▷연구개발정책과 이선미 박수진▷원천기술과 전승윤▷미래인재정책과 이태용▷정보통신정책총괄과 장기철▷인공지능기반정책과 윤홍권▷정보통신산업정책과 박현진▷네트워크정책과 설재진▷통신정책기획과 김단호▷방송진흥기획과 김희원▷전파정책기획과 강창묵▷과학기술정책과 온정성▷연구예산총괄과 김응복▷평가심사과 원성태▷중앙전파관리소 지원과 한충규
◈한국공예디자인문화진흥원◎승진<팀장>▷공예본부 공예기반팀 송유미
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